“Festa del Perdono di Assisi” al Santuario di San Salvatore in Colpersito

La “Festa del Perdono di Assisi” prevede appuntamenti spirituali e comunitari che si svolgeranno da domani, venerdì primo agosto a domenica 3 agosto

SAN SEVERINO MARCHE – Il convento dei Frati Minori Cappuccini di San Severino Marche, presso il suggestivo santuario di San Salvatore in Colpersito, si prepara a celebrare, insieme al Centro di esperienza e i formazione francescana, la tradizionale e sentita Festa del Perdono di Assisi con un programma di appuntamenti spirituali e comunitari che si svolgeranno da domani (venerdì 1 agosto) a domenica 3 agosto.

L’iniziativa, un momento centrale nel calendario liturgico francescano, offre un’opportunità di riflessione e rinnovamento spirituale nel solco del messaggio di San Francesco d’Assisi che con la Città di San Severino Marche ebbe un rapporto speciale . Questo sito rappresenta un caso unico nel panorama marchigiano essendo citato diverse volte dalle fonti biografiche più antiche su San Francesco d’Assisi: la Vita Prima del 1229 e la Vita Seconda del 1246, entrambe di Tommaso da Celano, e la Leggenda Maggiore di San Bonaventura del 1263.

Il “Poverello di Assisi” passò per Osimo, Ascoli Piceno e altri luoghi della Regione, menzionati in modo generico, ma del monastero di San Salvatore in Colpersito si parla esplicitamente in rapporto a due eventi significativi della vita del Santo: la conversione del “Re dei versi”, cui Francesco diede il nome di fra Pacifico (e non è illecito pensare che egli possa aver aiutato il Santo nella composizione del Cantico di frate Sole), e la storia della pecorella salvata dal Santo nelle campagne di Osimo e consegnata alle religiose che abitavano a Colpersito.

Programma

Le celebrazioni avranno inizio venerdì 1 agosto con un evento di particolare rilevanza: alle ore 21 nel giardino del convento si terrà la liturgia penitenziale comunitaria presieduta da sua eminenza il cardinale Edoardo Menichelli, arcivescovo emerito di Ancona-Osimo. Seguirà la possibilità di confessioni e un momento di fraternità nel giardino del convento.

Il programma proseguirà sabato 2 agosto alle 17.45 con la catechesi di fra Pietro Maranesi sul tema “Per-dono per lo tuo amore: la proposta di Francesco d’Assisi”. Un’occasione per approfondire il significato profondo del Perdono di Assisi attraverso la figura del Santo. Al termine dell’incontro seguirà la Santa Messa, e successivamente, nel giardino del Convento, una cena in fraternità per condividere un momento conviviale.

La Festa del Perdono si concluderà domenica 3 agosto con le celebrazioni eucaristiche: sante messe alle ore 8.30, 11.30 e 21. Quest’ultima sarà celebrata nel giardino del convento: al termine si terrà la benedizione dei bambini e dei ragazzi, un momento di particolare gioia e speranza per le nuove generazioni.