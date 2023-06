Festa Del Duca-Federicus Theatrum, dal 7 giugno al 14 agosto 2023 a Urbino

Angelo Branduardi aprirà le celebrazioni per il Compleanno del Duca il 7 giugno a Palazzo Ducale.La novità: il Premio Giovanni Santi al giornalista prof. Ilvo Diamanti

URBINO – Dal 7 giugno al 14 agosto 2023 a Urbino si svolgerà la Festa Del Duca-Federicus Theatrum 2023 con un programma di qualità, con oltre 50 eventi, oltre 500 protagonisti fra musicisti, attori, personalità della cultura, cortei storici nazionali e con una novità: il premio Giovanni Santi, Comunicatori di valori, un riconoscimento che si rifà all’eclettico padre di Raffaello. Sarà assegnato l’11 agosto ad una personalità della Cultura della Comunicazione: quest’anno è stato individuato il professore emerito e giornalista Ilvo Diamanti.

La Festa Del Duca-Federicus Theatrum 2023, organizzata da oltre 40 anni dall’Ars Urbino Ducale, è stata programmata con il supporto e il patrocinio del Comune di Urbino, ed è in collaborazione con la Galleria Nazionale delle Marche, l’Accademia di Belle Arti e Università degli Studi, l’ Arcidiocesi e con il sostegno del Ministero della Cultura e la Regione Marche che ne hanno riconosciuto la valenza nazionale fra le prime manifestazioni italiane.

Dopo il Maestro Uto Ughi, quest’anno l’inaugurazione è stata affidata al musicista cantautore Angelo Branduardi considerato uno dei massimi menestrelli, che aprirà le celebrazioni per il 601° Compleanno del Duca il 7 giugno nel Cortile d’Onore di Palazzo Ducale. Questo evento è molto atteso, visto il successo del suo tour, ma a Urbino sarà presentato in forma di racconto autobiografico con esecuzione dei suoi maggiori successi. Insieme al cantautore de “la fiera dell’est” ci sarà il polistrumentista Fabio Valdemarin.

La giornata inaugurale prevede l’intervento di Vittorio Sgarbi, Sottosegretario Ministero alla Cultura.

Prima dell’evento, alle ore 20.45 il videodocu-drama, durata 16 minuti, una sintesi dello spettacolo in esclusiva nazionale: Il RITORNO DEL DUCA, andato in scena l’11 agosto 2022 a Palazzo Ducale, tratto dal Duca di Ventura (1982) di Gino Girolomoni con due straordinari attori: Michele Placido Alessandro Haber.

All’Oratorio della Grotta della Cattedrale, alle ore 16.00, presentazione del catalogo della Mostra SAPIENTIA, PIETAS et OTIUM AL TEMPO DEL DUCA FEDERICO DI MONTEFELTRO Urbino, con Davide Tonti e Sara Bartolucci (curatori), Laerte Sorini, Francesco Serafini, Anna Falcioni, Andrea Cavicchi, Alessandro Marchi, Agnese Vastano, Claudio Paolinelli, Pietro Barsotti, Raffaella Marotti (autori).

Il giorno 10 giugno alla Pieve di Santo Stefano in Gaifa Canavaccio di Urbino, l’ARS in collaborazione con Il Circolo Culturale, realizzerà un allestimento del campo d’arme del duca Federico, spettacoli, laboratori e visite guidate, alla scoperta della storia e dei luoghi

legati a Federico da Montefeltro, e andrà in scena il 11 giugno alle 17.30

RACCONTO DUCALE RINCHIUSA COM UN RASS IN TUNA STIFFA LA BROMBOLONA SONA MA GAIFFA

una storia d’amore durante una disputa tra due castelli, Gaifa e Primicilio, per una campana

sparita. Poemetto del 1911 di Luigi Nardini in dialetto urbinate recitato e cantato:

con Alessandro Duccio Marchi cantastorie e Annalisa Geniali attrice

Drammaturgia di Massimo Puliani, Ricerca Storica di Anna Fucili, Prod. Ars Urbino Ducale

Sarà esposta l’opera d’arte “La Picena di Canavaccio o Il giavellotto spezzato”

(in bronzo, h.1,40 metri) realizzata dal M° Pino Mascia

Il Compleanno del Duca e La Festa del Duca – Federico Theatrum sono organizzati da A.R.S. Urbino Ducale, con il contributo del Comune di Urbino, Regione Marche (ass.to alla Cultura), MIBAC Ministero della Cultura e con la collaborazione della Galleria Nazionale delle Marche con il patrocinio della Provincia di Pesaro e Urbino, dell’Accademia di Belle Arti di Urbino, con la collaborazione dell’Arcidiocesi di Urbino, del Centro Int.le di Studi “Urbino e la prospettiva” dell’Università degli Studi di Urbino, dell’Ente Concerti Pesaro.

Main sponsor: Cimas ristorazione, Mediolanum, Termoidraulica Gulini, Civsystem, Hotel Mamiani/Osteria al tre, Conad

EVENTO BRANDUARDI

Costo del biglietto: 8 euro + prevendita di 1 euro (anche in agenzia).

Nel giorno dello spettacolo dalle ore 20.30 presso l’ingresso di Palazzo Ducale sarà attiva al prevendita.

Prevendita www.liveticket.it oppure presso Agenzia Urbino Incoming via Borgo Mercatale 38, tutti i giorni

(orario d’ufficio). Tel 0722.327831 eventi@urbinoincoming.it

email: arsurbinoducale@gmail.com e su Facebook

Un ringraziamento a tutti i numerosi sostenitori della Festa, in particolare Edil Loma, SAIE, BCC Unipol, Scatolificio Metauro, Pretelli, Val d’Apsa, Lorenzoni, Geostudio, Urbino living, La Baciocca, Pentass, De Angelis.