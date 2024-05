“Festa Agreste”, dal 23 al 26 maggio a Fontenoce di Recanati

Il SIC/Stabile di Innovazione Circense propone quattro giorni di spettacoli e convivialità nello chapiteau e nella nuova arena all’aperto

RECANATI (MC) – Il SIC/Stabile di Innovazione Circense, dal 23 al 26 maggio in località Fontenoce (MC), apre le porte di Agreste, lo spazio operativo che promuove il format residenziale basato sull’accoglienza, il confronto e lo sviluppo di progetti artistici di varie discipline. Quattro giorni di spettacoli e convivialità nello chapiteau e nella nuova arena all’aperto (l’ingresso è riservato ai soci – tessera in loco 3 €), per condividere con il pubblico lo stato dell’arte e per confrontarsi con la comunità che da anni accoglie Circo El Grito nelle splendide campagne fra Macerata e Recanati. Un appuntamento con cui si vogliono incontrare amici, famiglie e curiosi del circo contemporaneo. Previsto un servizio navetta tutti i giorni dalle 17 a chiusura che parte da Twin Fun Bar, nella piazzetta davanti al rifornimento IP vicino a Clementoni (si prega di arrivare in anticipo).

Ogni sera alle 21 nel suggestivo chapiteau della compagnia va in scena Liminal, opera della condirettrice artistica di El Grito Fabiana Ruiz Diaz, un raro esempio di sperimentazione multidisciplinare che indaga le emozioni a partire dai sogni. Lo spettatore viene immerso nell’astrazione di un circo abbandonato dove vive una donna sola, assistendo alle abitudini e ai rituali della solitudine, a cui si fondono le evoluzioni aeree, le acrobazie e i virtuosismi di una circense in sogno. Sulle partiture originali di Mozart, Chopin e Debussy eseguite dal vivo, sul palco anche Gennaro Lauro e il Maestro Lorenzo Marchesini.

Nella nuova arena all’aperto, il 23 e il 24 maggio alle ore 19, tocca a Talbò con Bagatella, il progetto di Lorenzo Aureli che attraverso acrobazie e giochi clown invita piccoli e grandi a incontrarsi e a rivivere le suggestioni del tempo passato. Mentre il 25 e 26 maggio, sempre alle 19, è la volta di Los Filonautas con lo spettacolo Naufraghi per scelta, il viaggio di due avventurieri alla ricerca del proprio destino. Capitan Fiore e Marinaio Silver affrontano le più svariate peripezie a bordo della loro imbarcazione, una strana nave fatta di un cavo d’acciaio. Minacciose tempeste li aspettano sugli oceani, burrasche di passioni, ribellioni e battaglie che si alternano ritmicamente alle stravaganti scene di vita quotidiana sulla nave.

Ogni giorno alle 18 ci sono gli allievi della Scuola Romana di Circo con Via dei Matti numero zero, uno spettacolo con cui far conoscere specialmente ai più piccoli le abilità che si acquisiscono con il circo. Tutti i giorni anche Il viaggio di Trumi di Nomaduo, un percorso di giochi e fantasia, capace di divertire e stimolare attraverso il potere della narrazione di un libro game e di semplici, ma intriganti, giochi in legno di un tempo. Fino a sabato (e domenica alle 19.30), dopo l’ultimo spettacolo, dj set e musica dal vivo, per quattro giorni di festa circondati dal verde delle campagne e immersi nella magia del circo.

Fabiana Ruiz Diaz: “Spazio Agreste è uno degli ingranaggi del SIC, il centro di produzione nato dall’esperienza di Circo El Grito. È anche un punto d’incontro che, partendo dal circo contemporaneo, sostiene una trasversale condivisione dei saperi. Qui si arriva per apprendere e per creare ma anche per dispensare le proprie esperienze. Non si tratta solo di trarre vantaggio dall’energia del luogo, ma anche della possibilità di accedere alle consulenze professionali di coach teatrali, circensi, scenografi, costruttori di meccanismi, creatori di abiti, coreografi, fotografi, tecnici o illustratori. Con i nostri spettacoli giriamo l’Europa ma qui a Fontenoce abbiamo messo radici: aprire le porte alla comunità a noi più prossima è il nostro segno di riconoscenza verso quanti ci hanno accolto”.

Agreste è un progetto che negli scorsi anni ha già vinto il prestigioso bando Creative Living Lab del Ministero della Cultura. Circo El Grito risiede nelle Marche dal 2015, è stato il primo circo contemporaneo ad essere riconosciuto dal Ministero Italiano della Cultura (dal 2015) e dalla Regione Marche (dal 2016). I direttori artistici, Fabiana Ruiz Diaz e Giacomo Costantini, sono considerati dalla stampa i pionieri del circo contemporaneo in Italia: “Una compagnia tra le più immaginifiche, non francese, ma italiana” (Il Corriere della Sera).

Per raggiungere Agreste: lasciare l’auto nella piazzetta del bar Twin Fun Bar di fronte al benzinaio IP vicino a Clementoni e prendere la navetta.

Per maggiori info: https://www.spazioagreste.com/festa-agreste-2024