Fermo, corso gratuito di Tecniche di Automazione

Prenderà il via il 16 ottobre 2019; l’iscrizione entro il 1 ottobre

FERMO – Una interessante iniziativa promossa dal Centro Servizi Formativi di Magliano di Tenna a favore di soggetti disoccupati residenti nella regione Marche. Il corso gratuito di Tecniche di Automazione (Domotica) che inizierà il 16 ottobre 2019 ha come obiettivo quello di formare i partecipanti, sulla realizzazione e la valutazione delle performance dei sistemi domotici negli edifici. Il corso approfondisce la fase dell’approccio al progetto con l’obiettivo di far acquisire un metodo di analisi dello sviluppo delle diverse fasi della progettazione e a chi dovrà realizzare tali impianti le nozioni fondamentali di installazione e collaudo.

Perché un corso di Domotica?

Oggi viviamo costantemente connessi, telefoni, tablet e computer, dispositivi indossabili, smart TV, elettrodomestici intelligenti e gestibili da remoto, sono diventati la normalità. Poter gestire ogni aspetto della tua casa in ogni momento è diventata una realtà. La domotica è un sistema digitale integrato di gestione degli impianti e degli elettrodomestici in ambito domestico, consente di interagire con questi elementi in modo semplice e intuitivo in base alle proprie esigenze. L’esperto di domotica , figura sempre più richiesta in questo campo sia dalle aziende che dall’utenza privata, consentirà di ridurre i costi di gestione, semplificare la progettazione, l’installazione, la manutenzione e l’utilizzo della tecnologia, riconvertire vecchi ambienti e impianti.

Il corso della durata di 100 ore si terrà a Fermo .

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro le ore 12:00 del 1 ottobre 2019. Per informazioni e dettagli potete visitare il sito del CSF www.csfformazione.it, telefonare allo 0734.633347 o scrivere info@csfformazione.it