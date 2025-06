Fano, Passaggi Festival: al via domani la tredicesima edizione

Mercoledì 25 giugno, l’inaugurazione ufficiale, gli spettacoli, l’apertura delle mostre, e tanti libri ed eventi dal mattino a tarda sera

FANO (PU) – Da mercoledì 25 giugno la città di Fano sarà invasa dai libri di Passaggi Festival, la tredicesima edizione dell’evento dedicato alla saggistica che proseguirà fino a domenica 29. Numerosissimi gli eventi e le proposte culturali: dalle presentazioni librarie ai laboratori per bambini, dagli spettacoli teatrali alle mostre, dalle pratiche di benessere agli aperitivi scientifici, tutto a ingresso gratuito in tante location del centro storico e della zona mare.

L’inaugurazione ufficiale della tredicesima edizione del festival si terrà per la prima volta alla Corte Malatestiana (ore 21), alla presenza delle autorità. A seguire (ore 22), in questa magnifica cornice, uno spettacolo teatrale sul libro di Luigi Contu “Domani di sarà tardi” (Solferino), il racconto della vicenda dell’omonimo prozio, fascista gentile salvato da due partigiani, che fino all’ultimo non si pente delle sue idee pur riconoscendo i tragici errori compiuti dal regime; ne discuterà con la giornalista Alessandra Longo e alcuni passi saranno letti e interpretati dagli attori Nina Pons e Ivan Olivieri.

Ma la giornata inizierà di buon mattino con i libri a colazione di “Buongiorno Passaggi”, sul lungomare del Lido, con Valentina Bartolucci e Giorgio Gallo che affronteranno un argomento di grande importanza ovvero come “Costruire la pace in un mondo in guerra” (Mondadori Università), conversando con l’ideatore della Scuola di Pace della diocesi di Fano, Luciano Benini (Bon Bon Art Cafè, ore 9.30).

Laboratori bambini

Nel pomeriggio, al via i laboratori per bambini (6-12 anni) sotto la guida dei docenti dell’Università di Camerino: alla Mediateca Montanari (ore 16.30) si andrà alla scoperta dei segreti della natura con il divulgatore scientifico di Geo&Geo Francesco Petretti, e a Bagni Torrette (ore 17) si esploreranno i colori del mare; a Passaggi Libri e Caffè (ore 17.30) attività a cura del festival con “Creo la mia prima fanzine!”, condotta dall’ arte-terapeuta Adele Cini, e di nuovo alla Memo (ore 18) sono attesi i più piccoli (dai 3 anni) per le letture a bassa voce curati della Mediateca e dei Volontari Nati per Leggere (prenotazione laboratori obbligatoria su Passaggifestival.it).

Sempre alla Memo inaugureranno la mostra di rarità e memorabilia beatlesiane “Beatles Exhibition”, a cura di BeatleSenigallia (ore 18), e l’esposizione di graphic novel “Una Lettura fra le nuvole”, in collaborazione con La Lettura-Corriere della Sera, dove si potranno ammirare le tavole di Christina Olindo, vincitrice del concorso, e una selezione delle altre opere inedite in gara (18.30), mentre alla libreria Passaggi Libri e Caffè aprirà la mostra “Parole illustrate” favole e frammenti di racconti illustrati dalla fanese Maria Speranza Spinaci (ore 19).

Nella fascia oraria delle 18.15, si entrerà nel vivo della saggistica con focus sui libri che parlano di società, politica e attualità: al Giardino Radicioni ci sarà Andrea Romano con il suo “Patrioti di sinistra. Quattro storie di donne e uomini e del loro amore (progressista) per l’Italia” (Piemme), in dialogo con la giornalista Silvia Sinibaldi, e all’ex Chiesa di San Francesco, la pedagogista Carla Forcolin che racconterà di come “L’adozione sta cambiando. Genitori e figli si raccontano” (Franco Angeli editore), insieme alla giornalista Francesca Puglisi.

In Piazza Marcolini invece si parlerà di storia della politica con Claudio Caprara, autore di “Fischiava il vento. Una storia sentimentale del comunismo italiano” (Bompiani, 2025), insieme a Nando dalla Chiesa e al saggista Marino Sinibaldi.

Alle 18.30, al Bastione Sangallo, inizieranno i momenti di benessere guidati da Simonetta Vincenzi (counselor sistemico familiare e insegnante di pratiche spirituali) che inviterà alla pratica di “Kundalini meditation” sul risveglio energetico del primo chakra, e alla Sala da tè L’Uccellin Bel Verde, primo appuntamento con gli aperitivi “Calici di scienza”, a cura di Università di Camerino, con Agostina Latino che andrà ad approfondire il tema del diritto internazionale per sconfiggere “le parole della guerra”.

Alla stessa ora, alla Mediateca Montanari, i ragazzi potranno seguire la rassegna “Chiedersi perché” curata dall’esperta di pratiche filosofiche Ippolita Bonci del Bene, che vedrà ospite Vanessa Roghi con il suo libro “Le parole per parlare” (Einaudi Ragazzi), la lingua italiana e la sua evoluzione, in linea con il tema del festival “Nemiche. Le parole che temiamo”; invece sul lungomare, a Bagni Elsa (Fosso Sejore), la conduttrice radiofonica e disc jockey Laura Gramuglia, in dialogo con Davide Morresi (Read and Play), inviterà i giovani a riflettere sul tema della famiglia con il suo “Contro il matrimonio. Guida sentimentale per ragazze di ieri, oggi e domani” (EDIT).

Si proseguirà alle 19.30 con tanti argomenti: in Piazza Marcolini, si affronterà il tema delle nuove tecnologie per la rassegna “Futuropresente” con ospite Alfio Quarteroni su “L’intelligenza creata. L’AI e il nostro futuro” (Hoepli), a confronto con l’esperta di comunicazione e campagne sociali Fiamma Goretti; al Chiostro San Paterniano, sul tema “Fede e ricerca”, ragionerà Lucetta Scaraffia con “Dio non è così. Otto mistiche laiche del Novecento” (Bompiani), insieme alla giornalista Laura Mandolini; si parlerà di cronaca all’ex Chiesa di San Francesco dove il fotografo e documentarista Gianni Lannes racconterà del naufragio avvenuto nel 2006 al largo di San Benedetto del Tronto, in “Abissi.

Rita Evelin: la strage di pescatori italiani” (Edizioni Mondo Nuovo), conversando con la giornalista Valentina Antonioli; nuovamente al Bastione Sangallo, in tema di benessere, Bruno Fabbri, insieme al giornalista Gianfranco Natoli, aiuterà a capire “Il sesso come sport. Trattato di medicina dello sport applicata al sesso” (Independently published); e ancora, per gli amanti dell’arte, appuntamento al Giardino Radicioni con i graphic novel di Valeria Carrieri e Cecilia Valagussa, autrici di “Null’altro che un lampo. Vita di Simone de Beauvoir” (Hoppipollà Edizioni), e dell’illustratrice Francesca Ghermandi con il suo lavoro dedicato al padre scultore “Babbo dove sei?” (Canicola) (ore 21.15), accompagnate dai critici di fumetti Virginia Tonfoni e Alessio Trabacchini.

In seconda serata (ore 22.15) Antonio Preziosi sarà ospite in Piazza Marcolini con i suoi due libri di attualità: “Leone XIV. La via disarmata e disarmante” (San Paolo Edizioni) e “Linea Segreta. I retroscena tra Stato e Vaticano” (San Paolo Edizioni) e sarà intervistato dalla giornalista Manuela Tulli; torna poi Vanessa Roghi che all’ex Chiesa di San Francesco affronterà il tema de “La parola femminista. Una storia personale e politica” (Mondadori) parlando della sua esperienza personale intrecciata alla grande storia con la giornalista Valentina Pigmei. La prima giornata si concluderà al Giardino Radicioni (ore 22.30) con un secondo spettacolo teatrale di improvvisazione sui libri: LETTO di e con Marco Mussoni e la compagnia iMoretti di Fano.

Tutto il programma su Passaggifestiva.it