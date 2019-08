Fano, “Il giro del mondo in 80 minuti” con il San Costanzo Show

FANo – Sabato 10 agosto, alle ore 21.15,presso la Rocca Malatestiana di Fano il San Costanzo Show presenterà lo spettacolo “Il giro del mondo in 80 minuti”.

La compagnia comica più amata delle Marche dedica questo nuovo spettacolo al tema del viaggio. Vedremo personaggi noti e nuovi in giro per le grandi capitali del mondo, incontreremo gli ultimi superstiti delle tribù incontattate, scopriremo il fascino delle culture del lontano Oriente, sempre più vicino. Usi e costumi, idiomi, danze, cibi e personaggi dai cinque continenti, per un viaggio in ottanta minuti alla scoperta del lato comico del mondo.