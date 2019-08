Fano, “Concerti d’organo” a Santa Maria Nuova

Domani quarto appuntamento della rassegna con Marek Stéfansky

FANO – Protagonista del quarto incontro della Rassegna dei “Concerti d’organo” a Santa Maria Nuova è la Polonia e la sua letteratura organistica.

Docente all’Accademia musicale di Cracovia ed organista della splendida chiesa di Santa Maria, Marek Stéfansky, ospite dell’appuntamento di domani, ha dedicato molto del suo impegno alla valorizzazione della musica polacca per organo ed in particolare a quella del XX secolo, della quale viene univocamente considerato ambasciatore.

In programma, accanto a pagine di due importanti autori tedeschi (Merkel e Rheinberger) Stéfansky presenterà dunque alcune interessanti composizioni per organo di Mieczyslaw Surzynsky e Felice Nowowiejski, importanti compositori del primo Novecento polacco.

Appuntamento venerdì 23 agosto, ore 21.15, presso la chiesa di Santa Maria Nuova.

La rassegna, a ingresso libero e gratuito, è stata organizzata dal Comune di Fano, Assessorato alla Cultura e Beni culturali in collaborazione con l’Associazione Il Laboratorio Armonico e la Provincia Picena San Giacomo della Marca dei Frati Minori e gode del patrocinio dell’Assemblea Legislativa delle Marche.