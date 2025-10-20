Elio in “Quando un musicista ride” a Tolentino

Il 26 ottobre, al Teatro Nicola Vaccaj di Tolentino, fuori abbonamento, Elio con “Quando un musicista ride”, evento che chiude il programma di Biennale Off

TOLENTINO (MC) – La stagione 2025/2026 del Teatro Nicola Vaccaj di Tolentino , tra grandi classici, musical, prosa contemporanea, danza e musica, sarà un viaggio attraverso epoche diverse guidato dal filo conduttore: la maschera dell’identità, tra finzione e realtà, costume e società. La Stagione teatrale è realizzata da Comune di Tolentino, Compagnia della Rancia e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche.

Domenica 26 ottobre 2025, alle ore 21.15, Elio porterà in scena, fuori abbonamento, una ventata di musica e umorismo con “Quando un musicista ride”, regia e drammaturgia Giorgio Gallione.

E’ l’appuntamento conclusivo della rassegna Biennale OFF: due giorni di spettacoli, talk, visite guidate e iniziative speciali in giro per la città.

Lo spettacolo

Giocare e ridere con la musica e le canzoni. Impresa facile per Elio e la sua band di giovanissimi virtuosi che, dopo il grande successo di Ci vuole orecchio, si divertono ora ad esplorare e reinventare quell’immenso repertorio seriamente comico ai confini tra canto e disincanto che, soprattutto intorno agli anni ‘60, ha percorso la musica, la canzone, il cabaret e il teatro italiano.

Da Fo a Gaber, da Jannacci a Cochi e Renato, da Flaiano a Marcello Marchesi, più tantissimi altri, una generazione di artisti eccentrici e controcorrente che hanno sorpreso e divertito tutti, dagli sperimentalisti al grande pubblico reinventando un genere musicale ricco di eccentriche e divertenti “canzoni scanzonate”. È quello che questo spettacolo si propone di fare, ritrovando e rinnovando oggi quegli spunti geniali, innovativi, anticonformisti, e anche quella libertà creativa. Perché è bello essere lì “quando un musicista ride”.

QUANDO UN MUSICISTA RIDE

regia e drammaturgia Giorgio Gallione

arrangiamenti musicali Paolo Silvestri

con Elio

e con Alberto Tafuri pianoforte

Martino Malacrida batteria

Pietro Martinelli basso e contrabbasso

Matteo Zecchi sassofono

Giulio Tullio trombone

scenografie Lorenza Gioberti

costumi Elisabetta Menziani

luci Andrea Violato

coproduzione Agidi, International Music and Arts

Biglietti:Posto unico

intero € 20,00

loggione (posti in piedi) e posti a visibilità ridotta € 15,00

Biglietti disponibili online su www.vivaticket.com e al botteghino del Teatro Vaccaj da venerdì 24 ottobre,

dalle 18:00 alle 20:00.

Info: info@teatrovaccaj.it – 0733 960059 opz. 3

INFO AMAT 071 2072439 [lunedì – venerdì orario 10 – 16]