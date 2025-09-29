Elezioni Regionali, seggi regolarmente riaperti nelle Marche

ANCONA – Sono stati regolarmente riaperti i 1.572 seggi elettorali delle Marche, di cui 14 ospedalieri, che resteranno operativi fino alle ore 15.00 di oggi. In totale, sono 1.325.689 i marchigiani chiamati alle urne per eleggere l’undicesimo presidente della Regione e i 30 consiglieri della dodicesima legislatura.

L’ultima rilevazione della affluenza alle urne è prevista per le 15.

Alla chiusura dei seggi lo spoglio delle schede potrà essere seguito in diretta attraverso le pagine dedicate alle Elezioni regionali 2025. Tutte le informazioni sono disponibili nel portale www.elezioni.marche.it, che raccoglie normativa, istruzioni pratiche e lo storico dei dati elettorali. All’interno di questo spazio è presente anche la sezione dati.elezioni.marche.it, che aggiorna in tempo reale sia i dati progressivi sull’affluenza sia i risultati dello scrutinio, con la possibilità di consultare percentuali e preferenze a livello regionale, circoscrizionale, comunale e di sezione.