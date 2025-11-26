“Educare al rispetto”, l’incontro con Matteo Bussola a San Severino

SAN SEVERINO MARCHE – “Educare al rispetto attraverso le parole e le relazioni” è il titolo dell’incontro con lo scrittore Matteo Bussola che si terrà giovedì prossimo (27 novembre), a partire dalle ore 17, presso l’Auditorium dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi” in viale Bigioli.

L’Ambito Territoriale Sociale 15 (ATS 15) è lieto di annunciare un importante appuntamento formativo e culturale con lo scrittore e autore di successo Matteo Bussola. L’incontro, dal titolo “Educare al rispetto attraverso le parole e le relazioni”, si terrà il prossimo 27 novembre 2025, alle ore 17:00, presso l’Auditorium dell’I.C. Tacchi Venturi (Viale Bigioli n. 126, San Severino Marche).

L’iniziativa è promossa dall’associazione Help Sos Salute e Famiglia Odv in collaborazione con l’Ambito Territoriale Sociale 17 presso l’Unione Montana Potenza Esino e Musone, con l’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi”, con l’Aimc Associazione Italiana Maestri Cattolici Marche e con il patrocinio del Comune di San Severino Marche ed è realizzata con il contributo regionale Dgr 1092 – 1816 / 2024. L’appuntamento si inserisce all’interno del progetto di Macerata Sociale “Guardami negli occhi” – Scuola Libera dalla Violenza dell’Ats 15 Macerata con l’obiettivo di offrire alla comunità, e in particolare a docenti ed educatori, strumenti e riflessioni per promuovere una cultura del rispetto e della non-violenza partendo dalla cura del linguaggio e della qualità delle interazioni umane.

Modera l’incontro Daniela Zepponi, scrittrice e digital strategist.

Matteo Bussola, noto per la sua sensibilità nell’affrontare le dinamiche familiari e sociali, guiderà il pubblico in una riflessione profonda sul potere costruttivo e distruttivo delle parole, essenziali per stabilire relazioni sane e paritarie.

L’ingresso è gratuito ma è consigliata la prenotazione del posto tramite il portale www.eventbrite.it.

Per i docenti interessati è previsto un attestato di partecipazione rilasciato dall’Associazione Italiana Maestri Cattolici.

Matteo Bussola, scrittore e fumettista di successo, è un autore molto apprezzato per la sua capacità di affrontare con delicatezza e profondità temi legati alle dinamiche familiari, all’educazione sentimentale e alla fragilità umana. Laureato in architettura, ha intrapreso la carriera di fumettista prima di dedicarsi alla narrativa.

Il suo esordio letterario con il best seller “Notti in bianco, baci a colazione” (2016) lo ha reso noto al grande pubblico, con l’opera tradotta in diversi paesi e trasposta in un film. Tra i suoi titoli più significativi, pubblicati per Einaudi e Salani, figurano romanzi e raccolte di racconti che esplorano le contraddizioni dei rapporti e la ricerca di sé, come “La vita fino a te”, “L’invenzione di noi due”, “Il rosmarino non capisce l’inverno” e “La neve in fondo al mare”.

Bussola è impegnato anche nella letteratura per ragazzi con opere come “Viola e il Blu” e “Mezzamela”, focalizzate sul tema degli stereotipi di genere e sull’amore paritario.