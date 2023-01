“Destinazione futuro” di Matteo Cedrone, la presentazione a San Severino

Sabato 21 gennaio presso la biblioteca comunale “Francesco Antolisei” l’incontro con l’autore

SAN SEVERINO MARCHE – La biblioteca comunale “Francesco Antolisei” di San Severino Marche sabato prossimo (21 gennaio) ospiterà, a partire dalle ore 17,30, l’incontro con Matteo Cedrone, autore del libro “Destinazione futuro”.

Attraverso questo libro il giovane scrittore, con attenta riflessione e studiata capacità argomentativa, riprende i valori fondanti della democrazia, i possibili rischi di perderla, le sue derive, i regimi totalitari differenti dalla nostra forma di Governo, le autarchie, le tirannie.

La democrazia, d’altronde, è la forma di stato più giovane ma è anche l’unica forma di regime politico che rispetta la dignità delle persone: essa riconosce capacità di discutere e di decidere della vita pubblica di tutti. Nella democrazia c’è spazio per l’autodeterminazione delle persone; è un sistema nel quale sono rispettate le scelte del singolo. Nonostante essa attribuisca molti vantaggi, spesso si è portati a credere che sia come una conquista storica, ossia che una volta ottenuta resti immutabile. In realtà la democrazia è un cantiere sempre aperto, in continua evoluzione. È un fenomeno moderno e questa singolarità la rende vulnerabile. Bisogna sempre interrogarsi sul suo stato di salute: è dal 1789 che la cartella clinica della democrazia è aperta e tutti la consultano.

Quella con Cedrone sarà una chiacchierata sulla politica e la società per ascoltare le idee, i pensieri e le volontà delle nuova generazioni. Per info e prenotazioni ci si può rivolgere al numero di telefono 3338789605.