“Dalla Vigna alla Tavola”, a Grottammare la seconda serata del progetto

GROTTAMMARE (AP) – A Grottammare la seconda serata del progetto di promozione turistica “Dalla Vigna alla Tavola”

Si svolgerà oggi, lunedì 26 Luglio 2021, alle ore 20.30, presso l’Hotel Le Terrazze di Grottammare, la seconda delle undici serate di promozione turistica per rilanciare il territorio del Piceno e valorizzare i suoi prodotti tipici.

Il progetto, chiamato “Dalla Vigna alla Tavola”, organizzato dalla ditta capofila Amici Anna è promosso dall’AFI e cofinanziato dalla Regione Marche e dal Comune di San Benedetto del Tronto.

Dopo il successo della prima serata presso l’Hotel Cristall di San Benedetto del Tronto, durante la quale è intervenuto anche il Sindaco Pasqualino Piunti, domani si replicherà dunque a Grottammare.

Oltre al presidente Anna Amici, organizzatrice e co-finanziatrice dell’evento, saranno presenti anche la Prof.ssa Maria Pia Spurio e la guida turistica Sara Giorgi.

Spurio, fautrice dell’idea progettuale, è docente della disciplina ‘Accoglienza Turistica’ presso l’Istituto Professionale Alberghiero C. Ulpiani di Ascoli Piceno, nonché consulente e progettista in materia di Turismo, marketing turistico territoriale e legislazione turistica. Giorgi, invece, è presidente Federagit / Confesercenti di Ascoli Piceno e Fermo, oltre che guida turistica di esperienza ventennale che impreziosirà la serata con un racconto sapiente e coinvolgente sui tesori del Piceno.

Sei le aziende agroalimentari che forniranno le materie prime per la cena: Oleificio Silvestri Rosina di Spinetoli, Azienda Agricola Mestechì di Castignano, Bosco d’Oro di Ascoli Piceno, Zafferano Piceno di Acquaviva Picena, Macelleria Antonio Filotei di Pescara del Tronto.

Per tutta la durata dell’evento, ci saranno delle piccole postazioni fisse in cui i titolari o alcuni rappresentanti delle aziende coinvolte potranno far ammirare ed assaggiare ai turisti i prodotti utilizzati per realizzare il menù della serata. Chi vorrà potrà procedere anche all’acquisto.

Quattro, invece, sono le aziende enologiche che verranno promosse durante la cena dal Sommelier Ivan Millanaccio, appartenente all’AIS Marche (Associazione Italiana Sommelier della nostra regione) – delegazione di Ascoli Piceno, il quale, per l’occasione, ad ogni piatto, abbinerà un vino di una cantina diversa.

Società Agricola Castrum Morisci di Pettinari David & C. SS

Situata a Moresco, l’azienda Castrum Morisci produce vini conservati in acciaio, in anfora e da mostocotto. Nata e cresciuta nel rispetto della natura e con l’intento di valorizzare le Marche, vanta la produzione di vini DOC, IGP come Pecorino, eccellente Sangiovese, Passerina, Rosato, oltre che di spumanti Extra – Dry.

Tenuta Agricola La Riserva di Mattioli & C. sas

Situata ad Offida e nata nel 2008, la Tenuta Agricola La Riserva si estende per circa quarantasei ettari, di cui trentuno occupati da vigneti, uno da uliveti e i restanti destinati alla coltivazione di grano biologico e boschivo, situati tra Castel di Lama, Appignano del Tronto, Castorano ed Offida. L’azienda produce vini DOC, IGP e DOCG ed Olio Extravergine d’Oliva. Tutti i prodotti provengono esclusivamente da coltura biologica certificata.

Cantina Sant’Isidoro – Società Agricola Pinto srl

Il recupero di un’antica dimora signorile sulle colline Maceratesi e la magnifica esposizione dei suoi terreni sono stati i motivi ispiratori per la nascita di cantina Sant’Isidoro, la quale si propone sul panorama vitivinicolo nazionale ed estero con motivazioni molto solide, le stesse che portarono alla realizzazione della dimora da cui la cantina eredita il nome. I vigneti di proprietà, tutti nel Comune di Corridonia, si stendono per tredici ettari in situazioni pedologiche caratterizzate da terreni di natura argilloso calcareo con alcuni tratti sabbiosi, particolarmente adatte ad ottenere prodotti di estrema qualità e sanità.

Azienda Agricola Terra Fageto sas

Situata a Pedaso, la Tenuta Terra Fageto produce un vino che, negli anni, si è arricchito dei sogni di persone lungimiranti e rispettose della natura. L’ultima di tre generazioni, in particolare, ha ampliato la conoscenza e la padronanza della materia. Angelo, forte degli studi in viticoltura, oggi è un esperto enologo: è sua l’idea di ripensare il modo di coltivare i vitigni e aprire la strada della produzione biologica. Michele, volato in California, ha conosciuto le innovative tecniche americane e ha esteso i propri orizzonti verso un panorama internazionale. Insieme hanno creato ed esportato oltre i confini nazionali un vino biologico pieno di storia, coraggio e tradizione.

Al termine della cena i commensali saranno sorpresi con un effetto wow: tra gli ospiti presenti, infatti, verrà sorteggiato un fortunato a cui sarà donato un soggiorno con pernottamento per due persone, da fare in primavera, abbinato ad una cena per due in un noto ristorante dei Monti Sibillini.

L’evento è già un successo, dal momento che la serata è quasi sold out.

Per i pochi posti ancora disponibili è possibile prenotare inviando un messaggio su WhatsApp oppure contattando la segreteria organizzativa al 339 8262252.

Per le chiamate il numero è attivo tutti i giorni dalle 15:00 alle 18:00.

Le prossime serate (avranno inizio alle 20.30):

Luglio:

Venerdì 30 presso lo Chalet La Bussola di San Benedetto del Tronto.

Agosto:

Venerdì 6 presso l’Hotel Bolivar di San Benedetto del Tronto

Domenica 8 presso il Ristorante Antichi Sapori di Civitanova Marche

Lunedì 9 presso il Ristorante Moretti di San Benedetto del Tronto

Venerdì 20 presso lo Chalet Adriatico – Concessione 39 – di Grottammare.

4 gli appuntamenti di Settembre:

Venerdì 3 presso l’Hotel Parco dei Principi di Grottammare

Domenica 5 presso lo Chalet Beluga Beach di Grottammare

Lunedì 6 presso il Ristorante Rebel di San Benedetto del Tronto

Si chiudono gli eventi con la serata di Mercoledì 8 presso l’Hotel Excelsior di San Benedetto del Tronto.