Dal 24 gennaio “Commedie Nostre” a Grottammare

Al Teatro delle Energie la Rassegna di Teatro Dialettale Amatoriale “Commedie Nostre”, organizzata dalla Pro Loco Lido Degli Aranci di Grottammare: un viaggio tra tradizione, comicità e cultura del territorio

GROTTAMMARE – Dal 24 gennaio al 25 aprile torna a Grottammare la Stagione di Teatro Amatoriale, riconosciuta come Festival Provinciale per le province di Ascoli Piceno e Fermo,

all’interno della più ampia rassegna “Dialetti marchigiani a confronto”.

La Rassegna di Teatro Dialettale Amatoriale dal titolo “Commedie Nostre” è organizzata dalla Pro Loco Lido Degli Aranci di Grottammare .

Sabato 24 gennaio al Teatro delle Energie di Grottammare

andrà in scena la prima commedia del calendario artistico 2026 che comprende come al solito 8 appuntamenti. Le compagnie provenienti da Marche e Abruzzo quali la Compagnia del Colle di Acquaviva Picena, Il TiAeFfe di Fermo, La Quinta Dimensione di Porto San Giorgio, La Lanterna di Diogene di Martinsicuro, Gli indimenticabili di Amandola, CDF di Macerata, Li Freciute di Ascoli Piceno, Gli Amici del Teatro di Macerata porteranno in scena il nostro dialetto e la storia del nostro “Marcuzzo”, con serate da non perdere per una stagiona spalmata su 3 mesi, 6 di sabato sera alle 21.15 e con due pomeridiane alla domenica con inizio alle ore 17.30.

Costo dell’abbonamento 60 euro, costo singolo serata 10 euro, posti numerati e prevendite senza costi aggiuntivi. Riconfermati i Concorsi tradizionali per le compagnie in gara: quello del “Grottammare Mask” (premio giuria tecnica) e Premio del Pubblico a cura di Lido degli Aranci e il concorso regionale di “Dialetti Marchigiani a Confronto” in collaborazione con la Fita Marche (Federazione Italiana Teatri Amatoriali) a cui va un ringraziamento particolare visto che supporta l’evento da diversi anni e come sempre, al Comune di Grottammare per il Patrocinio dell’Evento.

Info e prenotazioni al 335.6234568 e sui canali social ufficiali.