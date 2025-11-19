A San Severino, per “Sipari delle Marche”, va in scena “Da Giovedì a Giovedì”

Il 29 novembre, al teatro Feronia, Il Focolare di Loreto con la commedia brillante “Da Giovedì a Giovedì” di Aldo De Benedetti per la regia di Rita Papa

SAN SEVERINO MARCHE – L’onda di risate e coinvolgimento del Primo Festival Regionale di Teatro Amatoriale “Sipari delle Marche” raggiunge il prestigioso teatro Feronia. L’appuntamento è fissato per sabato 29 novembre alle ore 21,15 per una serata all’insegna del divertimento e dello stare insieme.

Sul palcoscenico salirà il gruppo teatrale Il Focolare di Loreto che porterà in scena la commedia brillante “Da Giovedì a Giovedì” di Aldo De Benedetti per la regia di Rita Papa.

L’evento si inserisce nel più ampio progetto “Sipari delle Marche”, il primo festival regionale di teatro amatoriale organizzato dal Gat Marche, il Gruppo Attività Teatrali delle Marche. La rassegna, che si snoda in un viaggio tra palcoscenici storici e città, ha preso il via a ottobre e si concluderà a maggio del nuovo anno, toccando 14 Comuni marchigiani. Il festival celebra la passione e la bellezza condivisa di un’arte che funge da motore di promozione culturale e aggregazione.

Stefano Cardinali, presidente del Gat Marche

ha sottolineato la rilevanza dell’iniziativa: “Siamo fieri di presentare un progetto ambizioso e corale come ‘Sipari delle Marche’. Fare teatro amatoriale è un modo per portare avanti le tradizioni e, soprattutto, per creare comunità, uscendo dalle mura di casa e ritrovandosi insieme. San Severino Marche, con la sua ricca storia teatrale, rappresenta una tappa fondamentale del nostro percorso”.

Il sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa: “Ospitare il Festival Regionale di Teatro Amatoriale nel nostro teatro Feronia è un onore e un’ulteriore conferma del ruolo centrale che la cultura riveste per la nostra città. Il teatro amatoriale è l’espressione più autentica della passione e del talento che animano il nostro territorio e siamo felici di vedere il Feronia aprirsi a queste iniziative di grande valore sociale e artistico”.

L’appuntamento è sostenuto e patrocinato dalla Regione Marche, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo.

Biglietti presso la Pro Loco San Severino Marche (tel. 0733638414). Prezzo unico 8 euro. Info ai numeri di telefono 3357568693 oppure 3358349102.