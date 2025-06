“Cuori nella nebbia” di Alessandra Lumachelli, la presentazione a San Severino

SAN SEVERINO MARCHE – Domani, sabato 7 giugno, la rassegna “Un caffè con l’Autore”, promossa dalla biblioteca comunale “Francesco Antolisei” Città di San Severino Marche, ospiterà a partire dalle ore 18, a palazzo Governatori, la presentazione del libro di Alessandra Lumachelli “Cuori nella nebbia”.

Il volume presenta nuove prospettive di coppia fra sociologia e grafologia. La vita di coppia è un’esperienza che molti provano nell’arco dell’esistenza. A volte esperienza qualificante, gratificante e soddisfacente, a volte travagliata, sofferente, colma di disagio. Se un tempo ci si sposava per motivi economici e di sicurezza personale, oggigiorno le coppie dovrebbero essere motivate ad una vita in comune per cercare amore e appagamento della sessualità, per dare supporto ai propri stati d’animo, per trovare un senso di appartenenza.

Così viene spontaneo chiedersi quali motivazioni spingano a scegliere un partner anziché un altro, ed è necessario analizzare il ciclo vitale della coppia, dalla sua nascita alla sua fine, delineandone difficoltà e cambiamenti, ed evidenziandone le possibili risorse e le dinamiche sottese. È importante vedere quanto conta il benessere personale all’interno del sistema coppia, perché questa funzioni al meglio, anche esaminando le scritture di alcune coppie nelle dinamiche psico-affettive evidenziate dalla grafologia in maniera scientifica ed immediata, fotografia di essenze che potranno evolvere verso chiarezza e serenità, oppure ricadere in giochi di chiusura e nascondimento, pericolosi per gli attori dei giochi quanto per gli spettatori (i bambini), costretti dagli adulti a realtà insidiose.

A tutte queste questioni e riflessioni risponde il volume di Alessandra Lumachelli grafologo forense e consulente grafologica, docente, conferenziera e scrittrice, ha pubblicato saggi, romanzi e libri di poesie. Da sempre attenta a tematiche etiche e sociali, sostiene Survival e collabora con la Fabbrica della Pace Movimento Bambino.