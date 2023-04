La Corsa alla Spada e Palio di Camerino dal 15 al 28 maggio 2023

Tra tradizione e novità, la 42esima edizione della rievocazione storica camerte, dedicata al Santo Patrono Venanzio, ritorna nel centro storico della città

CAMERINO – Dal 15 al 28 maggio 2023 si terrà La Corsa alla Spada e Palio di Camerino giunta alla 42esima edizione. La rievocazione storica camerte, dedicata al Santo Patrono Venanzio, è stata presentata, nella Sala consiliare del Comune, nel corso di una affollatissima conferenza stampa durante la quale sono stati svelati il cartellone completo, il novo luogo, un nuovo stendardo, il nuovo sito ed è stato perfino reso noto chi indosserà i panni del Signore Da Varano.

È stato scelto quest’anno per vestire i panni di Giulio Cesare da Varano il dottor Leonardo Pasotti, direttore dell’ortopedia e traumatologia dell’Ospedale di Camerino, che si è detto onorato e molto emozionato per interpretare questo significativo momento per la comunità.

Sono intervenuti il sindaco di Camerino Roberto Lucarelli, il vicepresidente del Consiglio regionale delle Marche Gianluca Pasqui, il prorettore Unicam Graziano Leoni, il parroco di San Venanzio don Marco Gentilucci e i tre capi terziero, nonché vicepresidenti dell’Associazione Corsa alla Spada e Palio, Paolo Paternesi, Paola Ticani e Marco Gagliardi.

La presidente della Corsa alla Spada, Donatella Pazzelli, ha voluto ringraziare quanti stanno contribuendo per la 42esima edizione della rievocazione storica che riporta la città ducale ai fasti del Quattrocento. Dagli enti sostenitori e patrocinanti agli sponsor, con particolare attenzione a quelle piccole realtà commerciali e artigianali del territorio che hanno voluto dare il loro contributo alla manifestazione – come la pasticceria di Giorgio Braghetti che ha donato la spada – e le commissioni dell’associazione, da mesi impegnate per la migliore organizzazione della manifestazione.

La presidente ha ringraziato anche i gruppi della rievocazione, a partire dagli atleti dei Terzieri, i Tamburini di Emma Magini, i Popolani, i Cavalieri, gli Arcieri de Varano), i colleghi di lavoro, gli operai del comune, le forze dell’ordine, gli amici e i tanti volontari che vivono la festa nelle sue molteplici sfaccettature.

Quindi ha illustrato il calendario, quattordici giorni di festa che, tra i tradizionali appuntamenti, come l’Offerta dei Ceri (17 maggio), il Palio degli Arcieri (domenica 21 maggio) la Corsa alla Spada e Palio (domenica 28 maggio, nell’antico tracciato del centro storico di Camerino), la consueta apertura serale delle Taverne dei Terzieri, si intersecano con le tante iniziative curate dalle associazioni di Camerino e dalle scuole, momenti culturali firmati Unicam e appuntamenti pensati per grandi e piccoli, sia in centro storico che nell’area taverne che verrà allestita nei pressi del Sottocorte Village.

Di seguito Stefano Mosciatti ha illustrato la nascita del nuovo logo proteso verso il futuro, Valentina Gagliardi ha presentato il suo lavoro di realizzazione del nuovo stendardo della Corsa alla Spada che richiama documenti del passato e Marco Aureli e Andrea Condello di E-Lios hanno presentato il nuovo sito ufficiale www.corsaallaspada.it dove trovare tutte le info per vivere la festa più bella di Camerino.