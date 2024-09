CorriAdmo, il 22 settembre a Macerata la quinta edizione

La corsa/passeggiata non competitiva avrà come punto di incontro i giardini Diaz. CorriAdmo punta a sensibilizzare sulla donazione del midollo osseo

MACERATA – Ai blocchi di partenza la 5^ edizione di CorriAdmo, l’appuntamento annuale con la sensibilizzazione alla donazione di midollo osseo. Quest’anno si svolgerà il 22 settembre patrocinata dal Comune di Macerata.

I volontari ADMO, che fino a oggi hanno raggiunto dei notevoli traguardi nelle precedenti edizioni, sono pronti a dare il via alla ormai tradizionale giornata incentrata sullo sport e il divertimento, con il valore del dono come sfondo e principio ispiratore della manifestazione.

“CorriADMO rappresenta un connubio virtuoso tra sport e solidarietà che si declina in una

manifestazione in cui benessere fisico e psicologico vanno di pari passo – afferma il sindaco Sandro Parcaroli -. L’Amministrazione sostiene convintamente il progetto promosso dall’ADMO che ci permette di sensibilizzare la cittadinanza sull’importante tema della donazione del midollo osseo. Un tema che, come dimostrano le numerose collaborazioni instaurate dall’ADMO, coinvolge tutta la comunità a 360 gradi. Il dono diventa così un atto formativo oltre a un gesto importante che può salvare vite umane”.

La corsa/passeggiata non competitiva avrà come punto di incontro i giardini Diaz. Il ritrovo è stabilito per le ore 8:30, dove sarà ancora possibile iscriversi sul momento e ritirare la propria maglietta.Lo start di inizio sarà poi alle ore 9:30. Il percorso si snoderà come sempre lungo una parte delle mura cittadine, che verrà completamente chiusa al traffico.Qui sarà possibile passeggiare o correre in completa tranquillità, fino alla riapertura del traffico stabilita alle ore 12. Il giro si concluderà quindi un sostanzioso buffet finale messo a disposizione dal bar la Rotonda.

L’evento non si esaurirà al mattino, ma proseguirà anche nel pomeriggio. Dalle 15:30, sempre ai giardini Diaz, a fare da spalla ai volontari di ADMO sul palco ci saranno moltissime palestre e associazioni sportive di Macerata. Le stesse si esibiranno fino a tardo pomeriggio, quando passeranno il testimone al dj set curato da Luca Moretti e Multiradio Live.

La responsabile Eleonora Salvatori di ADMO Macerata interviene presentando l’iniziativa:

“Torniamo con la nostra quinta edizione, di nuovo pronti per la nostra giornata dedicata al World Marrow Donor Day, giornata mondiale del donatore di midollo, il nostro Match It Now, il nostro CORRIADMO. Una corsa per la vita che in questi ultimi anni è riuscita a sensibilizzare moltissimi ragazzi, a chiarire cosa sia la donazione di midollo osseo, quanto sia importante iscriversi al registro dei donatori e a quanto la paura della non conoscenza giochi veramente contro la scelta di potersi mettere a disposizione di qualcuno che in questo momento è gravemente malato e rischia di non farcela. Voglio rivolgere i miei ringraziamenti a tutti coloro che credono all’importanza di quello che stiamo facendo.

Un grazie speciale a Banca Macerata, Avis provinciale e comunale, al Comune di Macerata, Croce Rossa Italiana ai fantastici medici del Trasfusionale. In questa giornata giocano un ruolo fondamentale, dando l’opportunità di potersi iscrivere al registro dei donatori tramite un semplicissimo campione salivare.Un grazie a tutti gli altri sponsor e ce ne sono tanti, che ci danno la possibilità di mettere in piedi questa giornata in cui crediamo tanto. Un appello che vorrei fare a tutta la popolazione maceratese è quella di aiutarci. Aiutateci a salvarli tutti, aiutateci a dare una speranza di vita a chi questa speranza di poter continuare a vivere la sta perdendo”.

La neo responsabile del centro trasfusionale di Macerata Isabella Cantori interviene affermando che “scendere in campo con ADMO è sempre un piacere, la collaborazione tra il centro trasfusionale e le associazioni è fonte di vita e i risultati sono sempre ottimo. Nel 2023 ci sono stati 60 nuovi iscritti e in questo primo semestre dell’anno siamo già a 47 speriamo in un aumento continuo. Per quanto riguarda I donatori effettivi Macerata nel 2023 ne ha messi a disposizione 2 . Per questo anno siamo a 1 e il secondo è già in programma. Possono sembrare numeri piccoli ma in realtà sono enormi per questa realtà”.

Lorenzo Rossini, presidente di Admo Marche fornisce altri numeri a livello regionale per capire quanto il lavoro di questi volontari sia indispensabile al fine di trovare sempre più donatori di midollo osseo:

“450 iscritti nel 2023, 9600 in totale, 12 donazioni quest’anno di cui 2 da Macerata”.

Primo sponsor a sostegno di Admo Macerata è Banca Macerata: “Siamo orgogliosi di continuare a sostenere Admo Macerata – afferma Debora Falcetta, direttrice commerciale di Banca Macerata- un’associazione che svolge un ruolo fondamentale nella sensibilizzazione e nella promozione della donazione di midollo osseo. La collaborazione con Admo è iniziata diversi anni fa. Si è consolidata nel tempo, diventando un impegno costante per la nostra banca. Crediamo fermamente nell’importanza di contribuire al benessere della nostra comunità. Questo gesto di solidarietà rappresenta un passo importante verso la cura e la speranza per chi è in attesa di un trapianto. Banca Macerata non è solo un’istituzione finanziaria, ma vuole essere un punto di riferimento per iniziative che fanno la differenza nella vita delle persone. Siamo lieti di poter dare il nostro contributo anche quest’anno, e ringraziamo Admo per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente sul nostro territorio”.

“Anche quest’anno, in concomitanza con la Giornata mondiale della donazione del midollo osseo, si rinnova la collaborazione tra Avis Provinciale Macerata e ADMO Macerata con una bellissima iniziativa in cui lo sport diventa il mezzo di promozione alla donazione di sangue, del midollo osseo e delle cellule staminali”, afferma il presidente di Avis Provinciale Morena Soverchia, che prosegue:

“Da sempre la mission di ADMO è quella di informare la popolazione sulla possibilità di donare il midollo osseo come unica cura per i tanti pazienti affetti da leucemia o altre patologie del sangue. Avis da sempre promuove valori di responsabilità, altruismo, dedizione e solidarietà verso il prossimo. Il mio invito è quindi rivolto a tutti i donatori che hanno una età compresa tra i 18 e i 35 anni, di “tipizzarsi”.

Il sostegno a questa associazione non finisce qui. Anche Raffaele Belogi, neo presidente della Croce Rossa Italiana comitato Macerata, si schiera con questi ragazzi e dichiara: “Ho profonda stima verso l’attività svolta da Admo nelle Marche e non solo, e con il gruppo di Macerata si è instaurata una sorta di complicità e amicizia. Per questo Croce Rossa non poteva mancare. Ci tengo a sottolineare che molti nostri ragazzi, oltre che essere nostri volontari, hanno scelto di diventare potenziali donatori e questo gli fa onore. Questo a dimostrazione che il volontariato spesso non ha mai limiti”.

Tutta la cittadinanza è invitata a trascorrere una piacevole domenica dedicata allo sport, alla musica, ad Admo.