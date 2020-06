Coronavirus Marche, dati del primo giugno: di nuovo zero contagi

Su 231 campioni testati nelle ultime 24 ore sono stati registrati zero positivi

ANCONA – Oggi,lunedì 1 giugno 2020, i risultati delle analisi delle ultime 24 ore nella regione Marche sono i seguenti: su un totale di 231 nuove diagnosi effettuate sono stati riscontrati zero nuovi casi positivi ; ieri l’incidenza di positivi rispetto a quelli giornalieri testati era dello 0,45 %.

Lo si apprende dal bollettino diramato dal Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie (Gores) che fornisce i dati del Covid 19 e che precisa:

” Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 360 tamponi: 231 del percorso diagnosi e 129 del percorso guariti. Sono stati registrati zero positivi.”

In tutto dall’inizio dell’epidemia sono 6730 le persone colpite dal Coronavirus nelle Marche su 65848 campioni testati totali.

Dopo il brusco aumento dei contagi del 4 maggio per altro motivato dal fatto che tale dato relativo ai tamponi raggruppava casi del 29, del 30 aprile, dell’1 e del 2 maggio, i valori sembrano essere a pochi passi dall’azzeramento delle nuove diagnosi. Nel mese di maggio gli incrementi giornalieri hanno oscillato dallo 0,00% al 3,42% segno che il contagio ha perso vigore.Oggi si registra il secondo zero contagi dopo quello del 27 maggio scorso.Altri segnali significativi di una tendenza positiva vengono dal numero di dimessi/guariti che cresce di giorno in giorno e dal calo di terapie intensive e nuovi ricoveri.Siamo sulla strada giusta, ma bisogna continuare a rispettare le regole affinché si possano avere risultati sempre più confortanti.

“È importantissimo non vanificare i risultati ottenuti nei mesi precedenti – sottolinea il presidente Luca Ceriscioli – e quindi è indispensabile che nella fase 2 delle riaperture tutti continuiamo a rispettare le regole per il contenimento del contagio, soprattutto con l’uso delle mascherine, il rispetto delle distanze e l’attenzione massima a non creare assembramenti. E queste regole riguardano tutti, nessuno escluso, i giovani come i più adulti. Non possiamo permetterci di tornare indietro. È responsabilità di ciascuno di noi, nell’interesse di tutti, osservare queste regole”.

Il grafico sull’andamento dei contagi giornalieri nelle Marche nel periodo 13 marzo – 1 giugno 2020.

Dal 25 maggio 2020 sono partiti in tutta la regione Marche i test di siero-prevalenza sull’infezione da Coronavirus promossi dal Ministero della Salute in collaborazione con l’Istat, il comitato tecnico-scientifico COVID-19, l’Istituto Superiore di sanità e l’Ospedale Spallanzani di Roma. Saranno coinvolti oltre 5mila i marchigiani. L’obiettivo è capire il livello di immunità della popolazione. La partecipazione sarà decisa tramite l’Istituto nazionale di statistica con una selezione puramente casuale.

Il 28 maggio 2020 è stato siglato l’accordo tra Regione Marche e tutti i sindacati della dirigenza rispetto al protocollo firmato con le organizzazioni confederali il 20 aprile, per l’erogazione dei compensi al personale che si è impegnato nell’emergenza Coronavirus, per un totale di 20 milioni, suddivisi tra comparto e dirigenza.