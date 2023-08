Coronavirus Marche, i dati del periodo 4-10 agosto 2023

114 casi positivi rilevati su 679 test di una settimana, 4 decessi. 12 le persone ricoverate

ANCONA – Le ultime notizie da MarcheNews24.it sull’andamento dei contagi Covid 19 e gli aggiornamenti di oggi venerdì 11 agosto 2023. Ricordiamo che facendo seguito a quanto stabilito dal Ministero della Salute relativamente alla trasmissione del bollettino Covid, anche la Regione Marche procede settimanalmente alla pubblicazione dei dati relativi all’epidemia e dal 4 novembre 2022 i dati vengono comunicati nelle giornate di venerdì.

I risultati dei test eseguiti nel periodo 4-10 agosto 2023 sono i seguenti: 114 casi positivi su 679 tamponi con una incidenza del 16,8% di positivi rispetto a quelli settimanali testati (la scorsa settimana 12,7%).

Il seguente grafico mostra la percentuale di tamponi positivi su tamponi testati in una settimana nel periodo 1 luglio 2022 – 10 agosto 2023

12(+8) sono i ricoverati ,di cui 0 in intensiva; i pazienti in reparti non intensivi sono 12(+8).

In tutto i casi riscontrati positivi ai test sono 719.776.

Del totale dei casi positivi 218.195 (+51) si riferiscono alla provincia di Ancona, 136.224 (+25) a quella di Pesaro-Urbino ,143.366(+12) alla provincia di Macerata,85.001(+9) a quella di Fermo, 103.667 (+12) a quella di Ascoli Piceno. Il servizio sanitario regionale delle Marche segue anche 33.323 (+5) casi fuori regione.

Il grafico sulla distribuzione dei casi positivi per Provincia del giorno 10 agosto 2023

Aggiornamento sui decessi

Nell’arco di una settimana si sono verificati 4 decessi. Le morti correlate al Coronavirus dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 4.449 così ripartite nelle varie province:1.234 persone erano domiciliate nella Provincia di Pesaro-Urbino, 1.378 in quella di Ancona, 798 in quella di Macerata, 554 in quella di Fermo, 416 in quella di Ascoli Piceno e 69 erano residenti in altre regioni.

DATI ITALIA (Bollettino periodo 4-10 agosto 2023)

Il Ministero della Salute ha pubblicato oggi i seguenti dati relativi all’Italia.Nella settimana che va dal 4 al 10 agosto 2023 ci sono stati 6.056 casi per un totale di 25.924.308 da inizio pandemia.I test eseguiti sono stati 115.496; il tasso di positività è del 5,2% (la scorsa settimana 4,1%)

Il numero dei decessi è 191.118 (+65 rispetto al 3 agosto), quello dei ricoveri in terapia intensiva è 21(-2). I nuovi ingressi della settimana sono 15.

I ricoveri ordinari in ospedale sono 893 (+74), mentre i malati in isolamento domiciliare sono 114.673(+1.031). I guariti sono 25.617.603(+4.887).

Sono 115.587 (+1.103) gli attualmente positivi.

Il grafico seguente illustra l’andamento della percentuale di nuovi casi positivi rispetto al corrispondente numero di tamponi settimanali effettuati a livello nazionale e nella regione Marche nel periodo 4 novembre 2022 – 10 agosto 2023.

Il grafico seguente mostra i dati settimanali ,a livello nazionale, relativi ai nuovi ingressi in terapia intensiva nel periodo 4 novembre 2022 – 10 agosto 2023