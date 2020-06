Coronavirus, Marche: dati e notizie del 29 giugno 2020

Nessun caso positivo riscontrato nel percorso nuove diagnosi su 179 tamponi processati. Non sono stati effettuati tamponi nel percorso diagnostico Hotel House.Il numero di dimessi o guariti sale a 5520

ANCONA – Oggi,lunedì 29 giugno 2020, i risultati delle analisi delle ultime 24 ore nella regione Marche sono i seguenti: su un totale di 179 tamponi, nel percorso nuove diagnosi, non sono stati riscontrati nuovi casi positivi .

Lo si apprende dal bollettino diramato dal Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie (Gores) che fornisce i dati del Covid 19 e ha precisato :” Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale 268 tamponi, di cui 179 nel percorso nuove diagnosi e 89 nel percorso guariti. Nessun caso positivo registrato. Ieri non sono stati effettuati tamponi nel percorso diagnostico Hotel House.”

In tutto dall’inizio dell’epidemia sono 6773 le persone colpite dal Coronavirus nelle Marche su 81576 campioni testati totali.

Nuovo numero verde Coronavirus

Da lunedì 15 giugno il numero verde Covid-19 delle Marche non è più presidiato da operatori sanitari.

Si può usare il numero verde 1500, attivo tutti i giorni h24.

Per informazioni sanitarie: contatta il tuo medico curante o la guardia medica.

Per informazioni non sanitarie: chiama la sala operativa della Protezione civile allo 071 806 4163 – 4164.

L’8 giugno è partita ufficialmente la sperimentazione nelle Marche di App Immuni.

Attiva la Piattaforma 210 grazie alla quale cittadini, imprese e professionisti potranno presentare le domande on line per i contributi a fondo perduto di sostegno dopo l’emergenza Covid.

Dal 17 giugno 2020 è attiva la piattaforma 210, relativa alla manovra da 210 milioni di euro della Regione Marche a favore di imprese e famiglie nel post emergenza Coronavirus. Si possono caricare on line le domande per ricevere i contributi a fondo perduto stanziati dalla Regione nella Misura 1, riservata alle imprese e agli operatori del turismo.

Sul canale Telegram della Regione Marche sono fornite tutte le informazioni e istruzioni in tempo reale, con una modalità agile e veloce .Cercando le notizie con il titolo “Piattaforma 210” si possono conoscere i tempi di apertura della piattaforma per le diverse misure, gli importi, i beneficiari e le modalità di presentazione delle domande.

Il 24 giugno il presidente Ceriscioli ha firmato un decreto che stabilisce nella Regione Marche l’orario di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali.

Nasce Re-open EU” (Riaprire l’UE), la piattaforma della Commissione per viaggiare in UE in sicurezza

In vista di una riapertura sicura dei confini europei, lo scorso 15 giugno la Commissione ha creato “Re-open EU” (Riaprire l’UE), una piattaforma web contenente informazioni essenziali per rilanciare in sicurezza la libera circolazione e il turismo in tutta l’Europa

Nata per tutelare la mobilità europea durante e dopo l’estate, la piattaforma fornisce informazioni aggiornate su frontiere, mezzi di trasporto disponibili, eventuali restrizioni di viaggio, precauzioni sanitarie e, molto altro, per permettere a tutti di tornare a viaggiare in sicurezza

Il sito, disponibile nelle 24 lingue ufficiali dell’UE, consente di verificare gli aggiornamenti sulle misure nazionali applicate da ogni Stato membro attraverso una mappa interattiva aggiornata in tempo reale e con consigli pratici per i viaggiatori

La piattaforma è facilmente accessibile su desktop e dispositivi mobili

Aggiornamento Gores ore 12.00

Il numero di dimessi o guariti sale a 5520

Andiamo ad analizzare il bollettino che il Gruppo ope rativo regionale per le emergenze sanitarie ha fornito ,oggi,29 giugno 2020,a metà giornata, sui dati relativi alla situazione dei contagi e dei ricoveri nelle Marche .

Sale a 5520 (ieri 5474) il numero di persone guarite o dimesse dagli ospedali marchigiani nell’ambito dell’emergenza Coronavirus.

9 sono i ricoverati ( come ieri ) ,di cui zero in terapia intensiva ( come ieri ) ,1 in semi-intensiva ( come ieri ) ,zero area post-acute ( come ieri ) ; i pazienti in reparti non intensivi sono 8 ( come ieri ).

I casi riscontrati positivi ai test sono 6785 su 82326 casi diagnosticati, di cui 265 isolati in casa.I casi totali comprendono anche i positivi allo screening Hotel House.

Le persone isolate in casa per contatti con persone positive al Covid-19 sono 533 (117 con sintomi e 416 asintomatici) .In isolamento in casa 30 operatori sanitari.

Del totale dei casi positivi 1875 si riferiscono alla provincia di Ancona, 2757 a quella di Pesaro-Urbino ,1154 alla provincia di Macerata, 473 a quella di Fermo, 290 a quella di Ascoli Piceno .Il servizio sanitario regionale delle Marche segue anche 236 casi fuori regione.

La provincia di Pesaro Urbino continua ad essere la più colpita dall’inizio del contagio . La provincia di Ascoli Piceno,dove non si registrano nuovi casi da 44 giorni, si dimostra invece in assoluto la meno colpita di tutta la regione Marche.

Il grafico sulla distribuzione dei casi positivi per Provincia