Coronavirus Marche, dati e aggiornamenti del 26 maggio 2020

ANCONA – Oggi, martedì 26 maggio 2020, i risultati delle analisi delle ultime 24 ore nella regione Marche sono i seguenti: su un totale di 576 nuove diagnosi effettuate sono stati riscontrati 2 nuovi casi positivi con una incidenza dello 0,35 % di positivi rispetto a quelli giornalieri testati. Ricordiamo che ieri l’incidenza era stata dello 0,5% .

Lo si apprende dal bollettino diramato dal Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie (Gores) che fornisce i dati del Covid 19 .

In tutto dall’inizio dell’epidemia sono 6718 le persone colpite dal Coronavirus nelle Marche su 61923 campioni testati.

Dopo il brusco aumento dei contagi del 4 maggio per altro motivato dal fatto che tale dato relativo ai tamponi raggruppava casi del 29, del 30 aprile, dell’1 e del 2 maggio, i valori degli ultimi giorni rientrano nell’ottica del rallentamento della curva epidemiologica. Dal 18 aprile infatti gli incrementi giornalieri oscillano dallo 0,2% al 6% segno che il contagio sta perdendo vigore. Altri segnali significativi di una tendenza positiva vengono dal numero di dimessi/guariti che cresce di giorno in giorno e dal calo di terapie intensive e nuovi ricoveri.Siamo sulla strada giusta, ma bisogna continuare a rispettare le regole affinché si possano avere risultati sempre più confortanti.

“È importantissimo non vanificare i risultati ottenuti nei mesi precedenti – sottolinea il presidente Luca Ceriscioli – e quindi è indispensabile che nella fase 2 delle riaperture tutti continuiamo a rispettare le regole per il contenimento del contagio, soprattutto con l’uso delle mascherine, il rispetto delle distanze e l’attenzione massima a non creare assembramenti. E queste regole riguardano tutti, nessuno escluso, i giovani come i più adulti. Non possiamo permetterci di tornare indietro. È responsabilità di ciascuno di noi, nell’interesse di tutti, osservare queste regole”.

Si ricorda che è attivo il Numero Verde 800 936 677 della Regione Marche per informazioni sull’emergenza Covid-19.

Coronavirus Fase 2: aggiornamenti in tempo reale sul canale Telegram di Regione Marche

Per avere tutte le informazioni certificate sulla #fase2 ci si può iscrivere al canale Telegram ufficiale di Regione Marche.

Per collegarsi occorre scaricare l’App Telegram (su Google play per smartphone o tablet Android o su App store per dispositivi Apple IOS Ipad/Iphone), cercare “Regione Marche” o @regione_marche e cliccare sul pulsante “Unisciti” oppure usare il link https://t.me/regione_marche.

Dal 25 maggio 2020 sono partiti in tutta la regione Marche i test di siero-prevalenza sull’infezione da Coronavirus promossi dal Ministero della Salute in collaborazione con l’Istat, il comitato tecnico-scientifico COVID-19, l’Istituto Superiore di sanità e l’Ospedale Spallanzani di Roma. Saranno coinvolti oltre 5mila i marchigiani. L’obiettivo è capire il livello di immunità della popolazione. La partecipazione sarà decisa tramite l’Istituto nazionale di statistica con una selezione puramente casuale.