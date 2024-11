Coronavirus Marche, i dati dal 14 al 20 novembre 2024

33 casi positivi rilevati su 81 test di una settimana e un decesso. 20 le persone ricoverate in area non critica, 2 in terapia intensiva . I dati Coronavirus in Italia

ANCONA – Le ultime notizie da MarcheNews24.it sull’andamento dei contagi Coronavirus in Regione e gli aggiornamenti di oggi venerdì 22 novembre 2024. Ricordiamo che facendo seguito a quanto stabilito dal Ministero della Salute sulla trasmissione del bollettino Covid procediamo settimanalmente alla pubblicazione dei dati forniti dal Ministero stesso.

Nella settimana 14-20 novembre 2024 nelle Marche si sono registrati 33 nuovi casi di Covid 19 su 81 tamponi eseguiti con una incidenza di 40,7% (la scorsa settimana 168%).

In totale i tamponi eseguiti dall’inizio pandemia sono 3.811.426.

Il seguente grafico mostra la percentuale di tamponi positivi su tamponi testati in una settimana nel periodo 1 luglio 2022 – 20 novembre 2024

20(-1) le persone ricoverate in area non critica, 2 (=) in terapia intensiva. Si è verificato 1 decesso. Complessivamente sono 4.566 le persone decedute; 732.886 (+33) le persone guarite.

I casi totali positivi Coronavirus nelle Marche sono 737.474 così suddivisi: