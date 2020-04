Coronavirus Marche, aggiornamento dati del 7 aprile

ANCONA – Oggi, 7 aprile 2020, il Gores ( il Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie) ha comunicato l’aggiornamento dati sulla situazione dei contagi e dei ricoveri.

342 sono le persone guarite o dimesse dagli ospedali marchigiani nell’ambito dell’emergenza Coronavirus

1.101 sono i ricoverati di cui 139 in terapia intensiva e 277 in semi-intensiva.

Altri 198 sono degenti in area post-critica mentre 487 in reparti non intensivi.

In totale finora nelle Marche si sono registrati 4.614 casi di contagio al coronavirus su 15.919 tamponi eseguiti.

2.637 sono le persone in isolamento domiciliare. I deceduti dall’inizio dell’emergenza epidemiologica sono 612.

Le persone isolate in casa per contatti con persone positive al Covid-19, sono in 7.335 (2.718 con sintomi e 4.617 asintomatici) tra cui 1.010 operatori sanitari.

Aggiornamento Gores ore 18.00 sui decessi

Il Gores ha comunicato che le persone decedute nelle ultime 24 ore nelle Marche sono 22, di cui 13 uomini e 9 donne.Tutti soffrivano di malattie pregresse. Le morti correlate al Coronavirus sono 652 dall’inizio dell’emergenza sanitaria.L’età media è di 79,4 anni, il 94,6% soffriva di patologie pregresse.