Coronavirus Marche, gli aggiornamenti di domenica 12 aprile

ANCONA – Il Gores ( il Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie) ,oggi, 12 aprile 2020, ha comunicato l’aggiornamento dei dati sulla situazione dei contagi e dei ricoveri nelle Marche .

Sale a 1489 il numero di persone guarite o dimesse dagli ospedali marchigiani nell’ambito dell’emergenza Coronavirus

1063 sono i ricoverati ,di cui 114 in terapia intensiva , 249 in semi-intensiva e 225 sono degenti in area post-critica ; i pazienti in reparti non intensivi sono 475.

I contagiati sono 5303 su 21057 tamponi eseguiti di cui 2051 isolati in casa.

Le persone isolate in casa per contatti con persone positive al Covid-19 sono 8164 (3.362 con sintomi e 4.802 asintomatici) .In isolamento in casa 1166 operatori sanitari.

Aggiornamento Gores ore 18.00 sui decessi

Il Gores ha comunicato che le persone decedute nelle ultime 24 ore nelle Marche sono 13, di cui 7 uomini e 6 donne.Tutti soffrivano di malattie pregresse tranne un 50enne. Le morti correlate al Coronavirus sono 713 dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

L’età media è di 79,5 anni, il 94,4% soffriva di patologie pregresse.

La provincia di Pesaro-Urbino paga il prezzo più alto per vittime il 56% del totale regionale e contagi il 40% del totale; segue la provincia di Ancona con il 21% del totale decessi e con il 30% di contagi sempre sul numero totale della Regione.