Coronavirus, due numeri telefonici per l’assistenza alla popolazione di San Severino

Mercato, Cimiteri e Giardini chiusi

SAN SEVERINO MARCHE – Due numeri telefonici in funzione dalle ore 8 alle 20 completamente dedicati all’assistenza alla popolazione per richieste di beni di prima necessità ma anche farmaci, ricariche telefoniche e per fare la spesa (volontari gruppo comunale di Protezione Civile tel. 3336116712) o per domande e informazioni sui comportamenti da tenere (tel. 3336116675).

Le utenze sono state attivate dal Comune di San Severino Marche nell’ambito delle Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19. Ad annunciare il nuovo servizio nel corso dell’ultima riunione del Coc, il Centro Operativo Comunale, il primo cittadino settempedano, Rosa Piermattei, che ha sospeso il tradizionale mercato settimanale del sabato venendo così incontro all’esigenza di contenere al massimo la mobilità delle persone. In aiuto per chi non può uscire da casa c’è anche l’iniziativa Campagna Amica di Coldiretti che consegnerà direttamente a casa prodotti freschi e a km0 (Azienda agricola Cinzia Anibaldi tel. 335477000 per legumi, confetture e olio, oppure Fattoria Fucili tel. 3392653875 per carne fresca e salumi).

Chiuso anche il Centro di raccolta comunale (isola ecologica) in località Taccoli e sospese le attività che possono generare polveri come i soffiatori per la raccolta di foglie o il taglio di alberi e siepi. L’ufficio Manutenzioni del Comune ha già avviato attività di lavaggio con prodotti igienizzanti delle strade servite da spazzatrice.

Resterà invece aperto, il martedì pomeriggio, dalle ore 16,30 alle ore 19, e il giovedì e il sabato mattina, dalle ore 9,30 alle ore 12,30, l’ufficio per la distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata in via Gorgonero al civico 34 L.

Chiusi i giardini pubblici e tutti i cimiteri comunali. Saranno comunque garantiti i servizi di tumulazione.

Intensificati, d’intesa e a supporto dell’attività delle altre forze dell’ordine e in particolare l’Arma dei Carabinieri, i controlli della Polizia Locale sulle strade cittadine e sulle principali vie di comunicazione che attraversano il territorio comunale con l’attivazione anche di turni serali dalle ore 18 alle 24 al fine di verificare il rispetto delle recenti disposizioni emanate a seguito dell’emergenza Coronavirus.

L’Amministrazione comunale di San Severino Marche ha infine scelto di procedere alla rotazione del personale concentrando lo stesso su specifiche attività e servizi indicati nelle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si ricorda, infine, che l’apertura al pubblico degli uffici comunali è organizzata previa prenotazione telefonica (ufficio Protocollo 0733641229 oppure 0733641230, ufficio Servizi Sociali 0733641304 oppure 0733641306, ufficio Sisma 0733641400, Polizia Locale 0733641250, ufficio Anagrafe 0733641216, 0733641256, 0733641288, ufficio Urbanistica 0733641310, ufficio Cultura 0733641303, ufficio Tributi 0733641221 oppure 641222, ufficio Patrimonio 0733641219 oppure 0733641254, ufficio Segreteria 0733641212 oppure 0733641211, ufficio Appalti e Contratti 0733641261, ufficio Sindaco 0733641298, ufficio Attività Produttive 0733641410, ufficio Manutenzioni 0733641302).