Corinaldo, “Sementi Festival”: oggi appuntamento online

Secondo incontro, interamente online, nell’ambito della quarta edizione di “Sementi Festival”.Ospite Renata Alleva con “Mense BIO: una scelta per la salute”, approfondimento sulle mense biologiche

CORINALDO – Oggi, venerdì 23 ottobre, alle ore 21.30 si svolge l’incontro, sia per i relatori che per il pubblico unicamente in modalità digitale, dal titolo “Mense bio: una scelta per la salute”. Intervengono il sindaco Matteo Principi, il Dirigente Scolastico Simone Ceresoni e i fornitori delle mense che collaborano con gli istituti scolastici di Corinaldo, che raccontano al pubblico metodologie e caratteristiche della propria azienda alimentare. In questo modo il rapporto fiduciario tra scuola, genitori e produttori si arricchisce di reciproco scambio e conoscenza. L’incontro si caratterizza anche per la presenza della Dott.ssa Renata Alleva, specialista in Scienza dell’alimentazione e presidente della sezione provinciale dell’ISDE (Associazione Medici per l’ambiente) di Ascoli Piceno, è impegnata da anni nella promozione della salute attraverso la diffusione di un corretto stile alimentare, con attenzione soprattutto per i più piccoli. Renata Alleva è membro del PAN Italia (Pesticide Action network); collabora con riviste scientifiche internazionali di settore come: British journal of Nutrition, European Journal of Nutrition, Toxicology in vitro.

L’evento, vista la nuova situazione di emergenza, verrà trasmesso in diretta streaming attraverso i canali social del Comune di Corinaldo, per permettere a tutti di partecipare anche attivamente alle iniziative optando per una visione dalla propria abitazione.

Sementi Festival gode del Patrocinio del Comune di Corinaldo. “Il mio impegno e quello di Corinaldo – spiega Matteo Principi, Sindaco della cittadina – è forte nel sostenere questa manifestazione, pensata in particolar modo per i giovani, per creare un dialogo generazionale, fornendo stimoli per un impegno civile nel loro modo di rapportarsi al futuro”.