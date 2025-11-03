“Coppia aperta quasi spalancata” in scena a Porto Sant’Elpidio

Chiara Francini e Alessandro Federico aprono la Stagione del Teatro delle Api di Porto Sant’Elpidio con “Coppia aperta quasi spalancata” di Dario Fo e Franca Rame con la regia di Alessandro Tedeschi

PORTO SANT’ELPIDIO – Mercoledì 12 novembre 2025 prenderà il via il “Il Miele dell’Arte”, nuovo cartellone del Teatro delle Api di Porto Sant’Elpidio promosso da Comune e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo.

Alle ore 21.15, apriranno il sipario Chiara Francini e Alessandro Federico in “Coppia aperta quasi spalancata” di Dario Fo e Franca Rame con la regia di Alessandro Tedeschi. Spettacolo fra i più popolari degli anni Ottanta in Italia, racconta di una coppia di coniugi figli del Sessantotto e della mutata coscienza del nostro Paese, ironizzando su una certa psicologia maschile, insofferente al concetto di monogamia ma tradizionalmente gelosa. In Germania ha riscosso un tale successo da essere proposta in ben 30 teatri contemporaneamente. Lo spettacolo è una favola tragicomica che racconta cosa vuol dire stare in coppia e permette di cogliere in modo perfetto con toni divertenti, ma anche drammatici le differenze tra psicologia maschile e femminile.

Ironica quanto basta e sensuale quando vuole, Chiara Francini è un’artista eclettica, un vulcano di carisma e vitalità, con importanti ruoli sul piccolo e grande schermo, conduzioni al fianco di pilastri della tv e un esordio letterario con 45.000 copie vendute e 8 ristampe. Qui si mette alla prova con un testo importante, che celebra il ruolo della donna all’interno della coppia.

L’energica Antonia incarna l’eroina perfetta di tutte le mogli tradite e racconta con ironia la loro “sopravvivenza” tra le mura domestiche. Pur di continuare a stare vicino al marito, la protagonista decide di accettare l’impensabile. Così tra dialoghi e monologhi brillanti si snodano gli episodi più assurdi. Soltanto quando nel cuore di Antonia si insidia un nuovo uomo, giovane e intelligente, il marito sembra accorgersi dell’esistenza della moglie, del suo essere donna, del suo disperato bisogno di essere amata e considerata.

