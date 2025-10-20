Chiara Francini e Alessandro Federico in “Coppia aperta quasi spalancata” a Macerata

Al Teatro Lauro Rossi, il 14 e 15 ottobre prossimi, lo spettacolo “Coppia aperta quasi spalancata” apre la Stagione 2025-26

MACERATA – Prenderà il via il 14 ottobre, al Teatro Lauro Rossi, la nuova stagione 2025-26 promossa dal Comune di Macerata con l’AMAT e il contributo di Regione Marche e Ministero della Cultura e che prevede 10 titoli per 17 appuntamenti. Sul palco Chiara Francini e Alessandro Federico che porteranno in scena il 14 e il 15 ottobre, alle ore 21.00, “Coppia aperta quasi spalancata” di Dario Fo e Franca Rame, per la regia Alessandro Tedeschi.

Prima regola: perché la coppia aperta funzioni, deve essere aperta da una parte sola, quella del maschio! Perché… se la coppia aperta è aperta da tutte e due le parti… ci sono le correnti d’aria!

Una favola tragicomica che racconta cosa vuol dire stare in coppia, Fo e Rame descrivono in modo perfetto con toni divertenti, ma anche drammatici le differenze tra psicologia maschile e femminile.

Coppia aperta quasi spalancata è uno degli spettacoli più popolari in Italia. In Germania ha riscosso un tale successo da essere proposta in ben 30 teatri contemporaneamente.

Ironica quanto basta e sensuale quando vuole, Chiara Francini è un’artista eclettica, un vulcano di carisma e vitalità, con importanti ruoli sul piccolo e grande schermo, conduzioni al fianco di pilastri della tv e un esordio letterario con 45.000 copie vendute e 8 ristampe. Qui si mette alla prova con un testo importante, che celebra il ruolo della donna all’interno della coppia.

L’energica Antonia incarna l’eroina perfetta di tutte le mogli tradite e racconta con ironia la loro “sopravvivenza” tra le mura domestiche. Pur di continuare a stare vicino al marito, la protagonista decide di accettare l’impensabile. Così tra dialoghi e monologhi brillanti si snodano gli episodi più assurdi. Soltanto quando nel cuore di Antonia si insidia un nuovo uomo, giovane e intelligente, il marito sembra accorgersi dell’esistenza della moglie, del suo essere donna, del suo disperato bisogno di essere amata e considerata.

regia Alessandro Tedeschi

collaboratori Pierluigi Pasino e Massimiliano Setti

luci Alessandro Barbieri

scenografia Katia Titolo

costumi Francesca di Giuliano

musiche Setti – Pasino

aiuto regia Rachele Minelli

produzione Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Teatro

in collaborazione con Argot Produzioni

con il contributo di Regione Toscana

MACERATA_TEATRO LAURO ROSSI martedì 14 e mercoledì 15 ottobre ore 21

Biglietti da 8 a 23 euro

BIGLIETTERIA DEI TEATRI

dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30

BIGLIETTERIA TEATRO LAURO ROSSI

0733 256306

la sera di spettacolo dalle 20