Convegno Avulss a Macerata: “Il Vecchietto… 5W”

Il 16 ottobre, all’Auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti, il convegno Avulss affronterà la tematica dell’invecchiamento attivo

MACERATA – Chi, Cosa, Dove, Quando e Perché. Sono le domande alle quali si cercherà di rispondere durante il convegno Avulss “Il Vecchietto…5W” che affronta la tematica dell’invecchiamento attivo in città dove gli ultra 65enni rappresentano oltre un quarto della popolazione maceratese. L’appuntamento, organizzato dall’Avulss di Macerata in collaborazione con il Comune di Macerata e CSV Marche ETS, si svolgerà mercoledì 16 ottobre, alle ore 16:00, all’Auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti.

Il convegno “Il Vecchietto… 5W”, che si svilupperà rispondendo alle domande “Who, What, Where, When e Why” affronterà i temi dell’invecchiamento attivo, delle malattie croniche, della presa in carico sanitaria e socio-assistenziale, del cohousing, delle case di riposo e RSA, della domiciliarità, dell’autosufficienza e della non autosufficienza, della telemedicina e delle risorse. Protagonisti dell’incontro saranno l’AST di Macerata, il Comune di Macerata, il mondo del volontariato e dell’associazionismo.

Dichiarazioni

“Un appuntamento che prende le mosse dalle recenti disposizioni legislative volte a promuovere politiche in favore delle persone anziane, della loro dignità e autonomia con l’obiettivo di perseguire l’inclusione sociale e prevenire la fragilità – ha commentato il vice sindaco e assessore alle Politiche Sociali Francesca D’Alessandro -. Sono numerose le attività che l’Amministrazione comunale ha messo in campo in questi anni sul tema della terza e quarta età perché siamo convinti che è possibile “sfruttare”, nell’accezione più positiva del termine, tutte quelle persone che vivono sì il periodo della pensione ma possono dare tanto alla società civile.

Questo è un obiettivo che cerchiamo di perseguire quotidianamente grazie alla sinergia tra istituzioni e mondo associativo; il volontariato, infatti, non si occupa solo dell’invecchiamento attivo ma anche della cura della persona e, dunque, anche dell’aspetto legato alla solitudine. La domanda è sempre più in crescita e sappiamo che, da soli, non possiamo bastare; crediamo che la risposta migliore che possiamo dare sta nella sintonia tra tutti gli attori che si occupano di questa delicata tematica”.

“Scherzosamente abbiamo ripreso l’accezione del “Vecchietto” per esaminarne lo stato dell’arte alla luce della realtà sociale in cui l’anziano vive, partendo dalle 5 famose W che costituiscono la base informativa per un attento ‘cronista’ dell’ambiente socio-sanitario in cui viviamo” ha commentato Giorgio Salvucci, presidente Avulss Macerata.

Tra i relatori del convegno dell’Avulss ci saranno i responsabili della formazione per Avulss Macerata Teresa Marcozzi, Angela Navazio e Maria Rita Marilungo; il vice sindaco e assessore alle Politiche Sociali del Comune di Macerata Francesca D’Alessandro; la docente Unimc Serena Mariani e il medico Massimo Catarini. A moderare gli interventi ci sarà Giorgio Salvucci.

Dal 21 ottobre al 18 novembre, inoltre, sarà organizzato, a titolo gratuito, il 37° corso base per il volontariato socio-sanitario dell’Avulss Macerata che ha l’obiettivo di offrire a quanti lo desiderano la possibilità di acquisire l’indispensabile preparazione di base in risposta ai bisogni dei cittadini.