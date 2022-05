‘Concerto per piccole orecchie’, domani nel cortile di Palazzo Ricci a Pesaro

Un appuntamento interattivo per genitori e bimbi (0-6 anni) promosso da Il Giardino delle Voci per diffondere in città il programma nazionale ‘Nati per la musica’

PESARO – Domenica 8 maggio, il giardino della musica Riz Ortolani di Palazzo Ricci – un luogo del centro storico che diverrà sempre più protagonista per Pesaro Città Creativa Unesco della Musica – accoglie un appuntamento ‘speciale’ per il pubblico dei più piccoli, promosso da Il Giardino delle Voci in collaborazione con il Comune di Pesaro. Obiettivo: diffondere sul territorio il programma nazionale ‘Nati per la Musica’.

Sono previsti due turni: dalle 16.30 alle 17.30, dalle 18 alle 19. Genitori e bimbi (0-6 anni) potranno assistere e partecipare attivamente ad un concerto costruito “su misura” per loro, secondo i principi della Music Learning Theory di Edwin E. Gordon, a cura di Sarah Starnadori (pianoforte) ed Elena Solai (flauto traverso), musiciste e insegnanti associate di AIGAM – Associazione Italiana Gordon per l’Apprendimento Musicale.

Sarà un modo insolito di fruire la performance: nessun palco e nessuna platea ma uno spazio condiviso in cui i partecipanti si immergono in un ambiente ricco di stimoli musicali. I bambini saranno liberi di muoversi, interagire con i musicisti e di esprimersi con la voce in un’atmosfera di gioco e spontaneità ideale per vivere in modo autentico l’ascolto di musica suonata e cantata dal vivo. I brani scelti sono di breve durata per rispettare la capacità di concentrazione del bambino; verranno proposte attività di interazione come semplici accompagnamenti ritmici e melodici, brevi danze e azioni di movimento spontaneo in modo da arricchire l’esperienza e la partecipazione emotiva che scaturiscono dal fare musica insieme.

‘Concerto per piccole orecchie’ è realizzato nell’ambito del progetto regionale “Facciamo Rete – Terzo Settore Marche per l’emergenza COVID-19”, finanziato dalla Regione Marche con fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La partecipazione gratuita ma i posti sono limitati; prenotazioni entro il 6 maggio.

In caso di maltempo il concerto si svolgerà nella sede del Quartiere 7 Muraglia – Montegranaro (sala Symposium). Info/iscrizioni: il Giardino delle Voci 346 1110422 (cell e Whatsapp), Facebook e Instagram.