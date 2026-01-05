Concerto dell’Epifania del Coro San Carlo a Pesaro

L’appuntamento con il Coro San Carlo è per domani, 6 gennaio 2026, nella Cattedrale di Santa Maria Assunta a Pesaro

PESARO – Il Coro San Carlo di Pesaro rinnova, anche nel 2026, l’appuntamento con il Concerto dell’Epifania, in programma il 6 gennaio alle ore 16, nella Cattedrale di Santa Maria Assunta.

«Un momento per ritrovare il nostro pubblico e rinnovare gli auguri e per segnare momenti particolarmente speciali: se l’anno scorso abbiamo inaugurato i concerti del Giubileo, quest’anno segniamo la fine di questo di questo anno speciale, a pochi giorni dalla chiusura della Porta Santa», commenta il direttore artistico Claudio Colapinto.

Ormai non si contano le edizioni dell’appuntamento dell’Epifania, tanto si sono permeate nel territorio come appuntamento di tradizione.

Il programma di quest’anno prevede un percorso musicale che comprende brani storici, molto d’impatto, accanto a brani meno noti della tradizione corale: «il fil rouge è sempre quello di interpretare al meglio pagine anche complesse del repertorio corale che vanno dai brani prettamente natalizio (ad es. alcune versioni del celebre testo “Gloria In Excelsis Deo”), fino all’Ave Maria di Rachmaninov, al Te Deum di George Bizet. Insomma un viaggio in musica che arricchisce noi e il nostro pubblico sia dal punto di vista culturale che spirituale».

Insieme al Coro San Carlo, diretto dal maestro Salvatore Francavilla, si esibirà il Quintetto di Ottoni dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini (Francesco Marconi e Matteo Giammaria alle trombe, Enrico Barchetta al corno, Carlo Piermartire al trombone e David Beato alla tuba). All’Organo il maestro Luca Pontolillo.

«Si rinnova infatti», prosegue il maestro Colapinto «la nostra collaborazione con l’Osr con cinque grandi professionisti, le prime parti dell’Orchestra, sempre un grande privilegio ed un onore per noi. E quest’anno troverete la nostra formazione al gran completo, con oltre 50 elementi: la famiglia del Coro è cresciuta e ne siamo particolarmente orgogliosi, grazie all’ottima direzione del Maestro Francavilla».

Il 2025 è stato un anno d’oro per il Coro San Carlo: «abbiamo all’attivo molti concerti e il debutto con un programma musicale a cui abbiamo dato il titolo di Epic che ci ha visto partecipare a molti appuntamenti estivi e che replicheremo anche nel 2026. Così come durante le passate feste, grazie all’invito di molte proloco, e la tournée in Abruzzo, chiamati a concludere il ciclo dedicato alle integrali delle Sinfonie di Beethoven, con la Nona sinfonia. Altro gioiello è stato registrare in studio un brano con una composizione del nostro maestro Francavilla. Ma anche il 2026 ci vedrà protagonisti in molte situazioni concertistiche, tra cui una tournée con la Form tra Marche e Umbria a Pasqua, e il ritorno al Beato Sante di Mombaroccio e in altre località in tutta Italia».

Si ringraziano il Comune di Pesaro, l’Arcidiocesi di Pesaro con l’arcivescovo Sandro Salvucci e i sostenitori del Coro, a partire dall’istituto ottico Ciaroni, da sempre al nostro fianco, la BCC di Pesaro, Klein Sistemi e Pedini Impianti Elettrici, che supportano con entusiasmo la nostra attività.

Inizio del concerto ore 16, apertura porte del Duomo ore 15,30.