Concerto di Diodato a Civitanova Marche

Il 18 ottobre nel Teatro Rossini Diodato presenterà il suo nuovo brano ‘Ti muovi’; il concerto rientra nel tour autunnale del noto cantautore

CIVITANOVA MARCHE – Venerdì 18 Ottobre 2024, alle ore 21.15, nel Teatro Rossini di Civitanova Marche si terrà il concerto di Diodato. Il noto cantautore presenterà il suo nuovo brano ‘Ti muovi’. Il concerto è organizzato da Elite Agency Group e Alhena Entertainment in collaborazione con l’Amministrazione comunale e l’Azienda Teatri.

La serata rientra nel tour autunnale dell’artista, prodotto da Magellano concerti, i cui biglietti sono già disponibili sui TicketOne, Ciaotickets e Vivaticket.

Diodato, già vincitore della settantesima edizione di Sanremo con ‘Fai rumore’ (2020), in occasione della serata delle cover ha cantato “Amore che vieni, amore che vai” di Fabrizio De Andrè, insieme al collega genovese Jack Savoretti.

Una performance per omaggiare il cantante genovese a 25 anni dalla sua scomparsa. Annunciando il suo tour nei teatri, il cantautore ha dichiarato di essere “pronto per un nuovo capitolo musicale che racchiude e celebra proprio la dimensione live”. A primavera pubblicherà un album registrato in studio dove ripercorre le emozioni dei live vissuti sui palchi di tutta Italia negli ultimi anni. Per maggiori informazioni sui concerti rivolgersi a 0871 685020 – 085 9433361.