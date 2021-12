Concerto di beneficenza per il Centro “Il Girasole” a San Severino

Oggi al Feronia si esibirà l’orchestra di fiati “Insieme per gli altri”, diretta dal maestro Andrea Mennichelli

SAN SEVERINO MARCHE – Nell’ambito delle iniziative natalizie della rassegna “HoHoHo! Per Natale vorrei…”, il Comune di San Severino Marche e l’associazione Sognalibro, con la collaborazione dei Teatri di Sanseverino, organizzano per oggi, sabato 4 dicembre 2021, a partire dalle ore 21 al Feronia, un concerto di beneficenza a favore del Centro socio educativo riabilitativo diurno “Il Girasole”.

L’orchestra di fiati “Insieme per gli altri”, diretta dal maestro Andrea Mennichelli, salirà sul palco per una serata all’insegna della solidarietà.

Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere alla Pro Loco Iat in piazza Del Popolo (tel. 0733638414), dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 16 alle 19 dal martedì alla domenica, oppure al botteghino del Feronia aperto la sera dello spettacolo a partire dalle ore 19.