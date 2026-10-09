Comando Carabinieri di Macerata: arrivati in provincia sette Marescialli

MACERATA – Nella giornata odierna sono giunti nella provincia di Macerata sette Marescialli dell’Arma dei Carabinieri, frequentatori del 14° Corso Triennale del Ruolo Ispettori, attualmente al terzo e ultimo anno del loro percorso formativo presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze.

I giovani militari, quattro donne e tre uomini, svolgeranno un periodo di tirocinio pratico della durata di quasi tre mesi presso le Stazioni Carabinieri dislocate nel territorio provinciale, affiancando i militari in servizio e partecipando attivamente alle attività quotidiane dell’Arma.

I neo Marescialli sono stati assegnati alle Stazioni di Porto Recanati, Recanati, Montefano, San Severino Marche, Cingoli, Treia e Civitanova Marche.

Ad accoglierli ufficialmente, presso la sede del Comando Provinciale, è stato il Comandante Provinciale, Colonnello Raffaele Ruocco, che ha rivolto loro un caloroso benvenuto in provincia. Durante l’incontro, il Colonnello Ruocco ha illustrato le peculiarità del territorio maceratese, evidenziando le sfide operative e le specificità delle comunità locali, e ha offerto preziosi consigli professionali in vista dell’impegnativa ma stimolante esperienza sul campo.

I giovani Marescialli potranno affiancare sia i Comandante di Stazione che il personale effettivo ai reparti territoriali nell’attività al servizio della comunità locale e in questo modo potranno acquisire esperienza sul campo.

L’intero Comando Provinciale di Macerata augura ai sette allievi un tirocinio proficuo e formativo, con l’auspicio che possano cogliere appieno le opportunità offerte da questa esperienza a diretto contatto con il territorio e la cittadinanza.