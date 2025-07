Civitanova Marche, tentativo di scippo: arrestato un 56enne

L’uomo, che nel tentativo di rubare la borsa di una anziana l’aveva fatta cadere rovinosamente a terra, era fuggito.Rintracciato però dalla Polizia di Stato, veniva prima denunciato e successivamente tratto in arresto

CIVITANOVA MARCHE – Nei giorni scorsi, una signora ultra settantenne passeggiando lungo il corso principale di Civitanova Marche subiva un tentativo di scippo da parte di un uomo di mezza età. Lo stesso, si avventava sulla borsa della donna, facendola cadere rovinosamente a terra e, appropriatosi della borsa, tentava di dileguarsi per le vie del borgo marinaro inseguito da due passanti che avevano assistito alla scena. Il rapinatore lasciava pertanto la borsa, poi recuperata dagli inseguitori, dandosi quindi alla fuga.

L’immediato intervento degli agenti del Commissariato di P.S. di Civitanova Marche permetteva di raccogliere elementi utili al riconoscimento dell’autore del reato, descritto dai passanti per i tratti somatici e l’abbigliamento.

I poliziotti si mettevano quindi alla sua ricerca, venendo rintracciato dopo quasi un’ora da una pattuglia della Polizia Stradale alla quale nel frattempo era stata diramata la segnalazione. L’uomo, 56 enne italiano, residente nella città rivierasca, veniva denunciato per rapina alla Procura della Repubblica di Macerata.

A seguito della richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica di Macerata all’Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale, veniva emesso un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo, non nuovo a questo genere di episodi, essendo stato scarcerato nel 2020 per un’altra rapina commessa a Civitanova in un bar nel 2012, dove era riuscito a portare via l’incasso in compagnia di un complice.

Dopo avere attivato le ricerche, nel corso del pomeriggio di ieri una “volante” del Commissariato di Polizia lo ha rintracciato e, dopo avergli notificato l’ordinanza del Giudice, lo ha tradotto presso il carcere di Montacuto.