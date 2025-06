Civitanova Marche, rissa con accoltellamento: foglio di via per i 4 indagati

Il Questore di Macerata ha emesso i fogli di via nei confronti di 4 albanesi indagati per una rissa culminata con un accoltellamento grave a Civitanova Marche il 13 maggio scorso

CIVITANOVA MARCHE – Sono quattro i fogli di via emessi dal Questore di Macerata, tutti rivolti ad altrettanti soggetti albanesi, di età compresa tra 20 e 28 anni, che i Carabinieri della Compagnia di Civitanova Marche (MC) avevano segnalato, perché si erano resi responsabili una rissa culminata con un accoltellamento grave in via Martiri di Belfiore il 13 maggio scorso.

Gli stessi, all’esito dell’attività investigativa dei militari dell’Arma, erano stati denunciati per rissa aggravata e tentato omicidio e, in considerazione dei precedenti penali e di polizia e per il fatto che non avevano nessun interesse sul territorio – sono tutti residenti nella zona di Lido Tre Archi nel fermano – dopo un’attenta istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Macerata – sono stati destinatari di altrettanti fogli di via, con divieto di far ritorno a Civitanova Marche, per almeno un anno.

Sono 54 i fogli di via emessi dal Questore di Macerata dall’inizio dell’anno, misura di prevenzione tra le più incisive, perché obbliga il soggetto, valutato come pericoloso socialmente, a lasciare il territorio ove è considerato “sgradito”, in considerazione dei comportamenti tenuti nell’ambito di un determinato Comune, intimandogli di non farvi rientro per un periodo che può andare da 6 mesi fino ad un massimo di a tre anni.