Civitanova Marche, Forze di Polizia: efficace azione di contrasto alla malamovida

CIVITANOVA MARCHE – Il bilancio del sabato sera nei servizi straordinari del territorio disposti dal Questore di Macerata su input del Prefetto di Macerata e coordinati dal dottor Zenobi, Dirigente del Commissariato di P.S., con l’impiego di tutte le forze di Polizia insistenti sul territorio, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, ha consentito di far trascorrere un sabato sera senza incidenti o risse con lesioni al popolo della notte civitanovese. Numerosi, infatti, erano gli eventi nei vari locali cittadini, e sicuramente il più attrattivo era quello legato alla presenza in una discoteca di un noto trapper.

A seguito dell’incontro presso la Questura di Macerata con i rappresentanti dei gestori dei locali civitanovesi, si è iniziato un percorso di sicurezza partecipata ( tra pubblico e privato) che se da una parte va perfezionata, dall’altra ha cominciato a dare i suoi frutti.

La nottata della movida del sabato sera è scivolata via senza problemi anche grazie all’impiego di un proporzionato servizio di sicurezza dei locali interessati al divertimento civitanovese.

Durante la fase di chiusura e nelle fasi di deflusso degli avventori della discoteca, invero, due corposi gruppi di nordafricani iniziavano a litigare, cercando di avere uno scontro fisico. Il massiccio impiego delle forze dell’ordine ha impedito qualsiasi contatto facendo in modo che i due gruppi non venissero a contatto. Alcuni di questi hanno però iniziato una fuga in direzione piazza XX Settembre tentando di spostare il focus della contesa.

Il personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza monitorando i due gruppi ha evitato anche in questa seconda occasione che vi fossero contatti, disperdendo i componenti di entrambe le fazioni. Durante tali fasi i soggetti proferivano frasi ingiuriose nei confronti delle forze dell’ordine, cercando di sottrarsi alla loro identificazione. Tre di questi venivano però raggiunti e bloccati, dopo aver tentato la fuga. Tutti e tre venivano accompagnati in Commissariato per gli accertamenti di rito, identificati e denunciati. Si tratta di cittadini stranieri provenienti dalla provincia di Ancona, tutti maggiorenni.

Nei loro confronti verranno adottati anche provvedimenti amministrativi.

Complessivamente, al termine del servizio, sono stati accompagnati presso il Commissariato della Polizia di Stato quattro individui, uno dei quali è stata trovato in possesso di 1,8 gr di cocaina e sara’ segnalato alla locale Prefettura. Gi altri tre soggetti, che avevano tentato di iniziare la rissa, tutti tunisini e residenti fuori dalla provincia di Macerata, sono stati invece denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionati per ubriachezza molesta.

Grazie all’unità cinofila della Guardia di Finanza è stato possibile sequestrare diverse dosi di stupefacente: in particolare hashish (17.7 gr) e cocaina (3.3gr).

Al termine del servizio, posto che la massiccia presenza delle Forze dell’Ordine e l’organizzazione dell’impianto di sicurezza hanno permesso di intervenire in maniera decisa, efficace e tempestiva, non vi e’ stato nessun contatto tra i vari gruppi presenti nella cittadina di Civitanova per cui nessuno ha fatto ricorso alle cure mediche presso il Pronto Soccorso del locale nosocomio.