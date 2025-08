Civitanova Marche, lesioni aggravate: arrestato un nordafricano

Al culmine di una violenta lite l’uomo ha colpito con bottigliate al volto un 23enne di nazionalità egiziana, che a sua volta è stato denunciato per minacce aggravate

CIVITANOVA MARCHE – Intorno alle 13:30 di ieri primo agosto, sul lungomare di Civitanova Marche, veniva richiesto l’intervento di una volante della Polizia di Stato in quanto era stato segnalato il ferimento di un soggetto, presumibilmente attinto da un oggetto da taglio.

Il fatto sarebbe avvenuto al culmine di una lite tra due soggetti nordafricani, che già nel corso della mattina avevano infastidito alcuni bagnanti.

L’intervento immediato delle volanti e di una pattuglia di poliziotti in borghese ha permesso di bloccare alcuni soggetti ritenuti responsabili del parapiglia, immediatamente accompagnati in Commissariato per gli accertamenti.

Secondo quanto verificato dagli agenti della Polizia di Stato attraverso le testimonianze di alcuni presenti e la visione di filmati di videosorveglianza, i fermati avrebbero passato la mattinata insieme consumando alcool.

La lite violenta

Verso l’ora di pranzo due di loro avrebbero poi iniziato a litigare per futili motivi scatenando una lite culminata, proprio di fronte ad un esercizio commerciale del lungomare nord, in un vero e proprio scontro tra i due.

Nell’occasione uno dei due avrebbe colpito più volte l’altro con numerose bottigliate al volto fino a provocarne la rottura del setto nasale.

Il soggetto in questione, presente fra quelli accompagnati in Commissariato, è stato bloccato anche grazie all’ausilio di un poliziotto del Commissariato libero dal servizio e presente sulla battigia.

Questi, una volta individuato con precisione, è stato tratto in arresto per lesioni aggravate e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nel corso della mattinata si è svolta l’udienza direttissima al termine della quale il Giudice, dopo avere convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura del divieto di dimora nella regione Marche.

Il soggetto ferito invece, dimesso con 20 giorni di prognosi, è stato denunciato per minacce aggravate. A carico del giovane, di 23 anni e di nazionalità egiziana, giunto da Milano e regolare sul territorio nazionale, (già gravato da precedenti di polizia), la Divisione di Polizia Anticrimine della Questura di Macerata ha infine adottato la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal territorio di Civitanova Marche.