Civitanova Marche, furto aggravato: denunciato 29enne tunisino

CIVITANOVA MARCHE – Al termine di specifici accertamenti investigativi, i militari del Comando Stazione Carabinieri di Civitanova Marche hanno denunciato per furto aggravato un cittadino tunisino di 29 anni, senza fissa dimora.

Le indagini hanno permesso di accertare che il soggetto, durante la notte del 12 e 15 scorsi, ha asportato alcune cassette di pesce per un valore di circa 600,00 euro, dall’interno dell’ingrosso di prodotti ittici, mentre nel secondo episodio ha asportato denaro contante ed alimenti per un valore di circa 300,00 euro, dall’interno di un noto stabilimento balneare.

L’analisi delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza della zona, si è rilevata determinante ed ha consentito ai militari di individuare ed identificare, come autore dei due furti, l’uomo che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.