Civitanova, fermato con due coltelli: denuncia e foglio di via per un 20enne

CIVITANOVA MARCHE – Nel corso del pomeriggio di ieri una pattuglia della Polizia di Stato impegnata nelle attività di controllo del territorio a Civitanova Marche, transitando nelle zone vicine allo stadio, notava un’autovettura in sosta nel parcheggio antistante la struttura sportiva con due persone a bordo.

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Civitanova Marche procedevano al controllo dei due soggetti, ventenni, italiani e residenti in provincia di Fermo. Il controllo veniva approfondito anche al veicolo, venivano rinvenuti due coltelli: uno dotato di blocco lama e un altro di tipo militare.

Il proprietario del veicolo, che due anni fa già era già stato denunciato per detenzione ai fini della cessione di piccoli quantitativi di stupefacente, veniva nuovamente deferito all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Il Questore di Macerata in data odierna ha emesso nei suoi confronti anche un foglio di via obbligatorio dal comune di Civitanova, precludendogli la possibilità di tornare nuovamente in città per un anno, pena un’ulteriore denuncia per la violazione del provvedimento.