Civitanova Marche Alta: ecco gli eventi di agosto-settembre

Otto spettacoli per Civitanova Alta dal 18 agosto al 12 settembre. Si comincia con lo spettacolo in piazza di Gabriele Cirilli

CIVITANOVA MARCHE (MC) – Civitanova Marche avrà un suo cartellone di eventi dal 18 agosto al 12 settembre, organizzati dall’Azienda dei Teatri e dal Comune di Civitanova Marche e realizzato con la collaborazione delle due pro loco cittadine, della società operaia, dell’associazione Carabinieri in congedo, della Croce Verde e della Protezione Civile.

Si comiincia martedì 18 agosto, nella giornata della festa del patrono San Marone, con il comico Gabriele Cirilli che porterà in piazza della Libertà lo spettacolo Mi piace di più; mercoledì 19 agosto si terrà il concerto di Luisa Corna.

Musica anche giovedì 20 con il primo dei due concerti di Civitanova Classica Piano Festival, la rassegna ideata da Lorenzo Di Bella. Al Chiostro Sant’Agostino è in programma Marco Poeta ‘500 e dintorni: insieme al musicista, Giulia Poeta come voce recitante, Letizia Rossi come cantante; previsti interventi di Stefano Papetti e Cesare Catà.

Domenica 23 agosto, in piazza della Libertà, saliranno sul palco i Nu Funk Revolution; il giorno agosto ci sarà Catà Rifrangenze con Via col vento, lezione-spettacolo di e con Cesare Catà e mercoledì 26 agosto Marco Ligabue in concerto.

Sabato 5 settembre in piazza, Giovanni Vernia show e sabato 12 settembre secondo concerto di Civitanova Classica Piano Festival con l’Orchestra d’archi Marche Music College, diretta da Alessandro Marra. Al pianoforte Francesca Di Emidio ed Eleonora Fazzini.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.15, ad eccezione dell’ultimo concerto che inizierà alle 18.30.

Ingressi gratuiti fino ad esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria su www.liveticket.it oppure presso il cine-teatro Rossini, “da due giorni prima la data di ogni spettacolo, dalle 18.30 alle 20.30 e in orario di apertura del cinema. Nel giorno di spettacolo ci si può prenotare presso l’infopoint di Civitanova Alta, sempre dalle 18.30”.

Apertura straordinaria per la Pinacoteca Moretti. Modifiche anche alla viabilitàsarà invertito il senso di marcia su via Roma. Saranno organizzate delle navette per collegare il centro storico con i parcheggi più frequentati.