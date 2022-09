Lesioni, oltraggio e resistenza a PU: denunciato 52enne a Civitanova

Dopo una lite nata per futili motivi l’uomo ha colpito con un pugno al viso una barista in un locale del centro

CIVITANOVA MARCHE – Ieri pomeriggio, in un bar del centro di Civitanova Marche, un cliente è venuto a lite con una delle bariste per futili motivi. Nella circostanza, l’uomo ha colpito la donna con un pugno al viso.

Subito soccorsa, la stessa è stata accompagnata al pronto soccorso per le cure del caso mentre l’uomo, un 52enne residente in provincia, grazie al tempestivo intervento della “Volante” del Commissariato di Pubblica Sicurezza, è stato subito bloccato ed accompagnato presso il predetto presidio di Polizia. Lo stesso verrà denunciato all’A.G. per il reato di lesioni, oltraggio e resistenza a P.U.