Civitanova, denunciato 45enne per guida in stato di ebrezza

All’uomo, che aveva causato un sinistro stradale, è stato riscontrato un tasso alcolemico superiore a 4 volte il limite consentito

CIVITANOVA MARCHE – Nella decorsa nottata, durante il servizio di prevenzione delle cosiddette “stragi del sabato sera” lungo la fascia costiera della provincia di Macerata, personale del Distaccamento Polizia Stradale di Camerino unitamente a personale del Comm.to di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche, alle ore 2.00 circa è intervenuto in via Cavallotti, nell’abitato di Civitanova Marche, per un sinistro stradale che vedeva coinvolto un veicolo VOLVO XC60 contro un’altra auto in sosta, con danni ingenti ad entrambi i veicoli.

Durante il rilievo il conducente, un uomo di 45 anni solo a bordo è stato deferito alla A.G. per guida in stato di ebrezza, poiché entrambe le prove effettuate con l’etilometro accertavano un tasso alcolemico superiore a 4 volte il limite consentito. L’autovettura è stata affidata al soccorso stradale.