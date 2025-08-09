Civitanova, aveva 100g di cocaina nello zaino: arrestato 47enne

CIVITANOVA MARCHE – I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Civitanova Marche, coadiuvati da quelli della Stazione di Montecosaro, hanno arrestato un 47enne della provincia di Campobasso, già noto alle Forze di Polizia, per detenzione di sostanze stupefacenti per uso non esclusivamente personale.

I Carabinieri a seguito di un controllo di polizia operato presso l’Autogrill sito sulla SS. 77, nel territorio di Civitanova Marche, hanno fermato, alla guida di una Fiat panda, il 47enne che sin da subito è apparso particolarmente agitato. I militari insospettiti, hanno immediatamente sottoposto a perquisizione personale e veicolare l’uomo che è stato trovato in possesso di gr. 100 di cocaina, suddivisa in dosi, ben occultati all’interno di uno zaino. Il molisano dopo le operazioni di identificazione e fotosegnalamento è stato arrestato e condotto, in attesa dell’udienza di convalida, presso la casa circondariale di Ancona-Montacuto.

Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.