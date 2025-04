A Civitanova Marche il 10 aprile la Festa della Polizia di Stato

Per il 173° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato la cerimonia provinciale si terrà in piazza XX Settembre

CIVITANOVA MARCHE – Quest’anno sarà Civitanova Marche ad ospitare la cerimonia provinciale per il 173° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato. L’evento si terrà nella mattinata di giovedì 10 aprile, in piazza XX Settembre, che sarà il cuore della celebrazione ufficiale.

La location è stata concordata tra la Questura di Macerata e Palazzo Sforza, sede del Comune Civitanovese; il primo cittadino ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, offrendo pieno supporto tecnico e logistico. L’Amministrazione Comunale e la Polizia di Stato cureranno l’organizzazione con il contributo del Comando della Polizia Locale di Civitanova Marche.

Siamo particolarmente onorati che la Festa della Polizia quest’anno si svolga proprio a Civitanova marche – ha dichiarato il sindaco Fabrizio Ciarapica -. È un segnale forte e simbolico che ci riempie d’orgoglio. La Polizia di Stato, insieme a tutte le Forze dell’Ordine, rappresenta un presidio fondamentale per la sicurezza della nostra città. La loro presenza è costante e visibile sul territorio, e il loro intervento è spesso decisivo nell’affrontare situazioni complesse, talvolta anche emergenziali, che richiedono tempestività, fermezza e grande professionalità. A Civitanova non mancano sfide legate alla sicurezza, alla legalità al rispetto delle regole: è grazie al lavoro quotidiano di questi uomini e donne che riusciamo a dare risposte concrete ai cittadini. Come Amministrazione siamo vicini e riconoscenti, e questa giornata sarà l’occasione per rinnovare pubblicamente la nostra gratitudine, il nostro rispetto e la nostra collaborazione istituzionale.

Per consentire il corretto svolgimento delle prove e l’allestimento del palco, delle sedute e delle strutture necessarie, piazza XX Settembre sarà chiusa al pubblico nei giorni 9 e 10 aprile.

La Festa della Polizia si svolgerà nella piazza centrale, Piazza XX Settembre, e partirà dalle ore 10:00 del 10 aprile.

È prevista la partecipazione delle autorità civili, politiche e religiose a livello provinciale, nonché del Vice Presidente della Regione Marche.