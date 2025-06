Città di Macerata In Festa, domani va in scena la la quarta edizione

MACERATA – Domani, sabato 28 giugno 2025, si svolgerà la quarta edizione di Città di Macerata In Festa organizzata dal Comune in collaborazione con le associazioni del territorio.

Programma

La giornata si aprirà con l’appuntamento delle 11:00, alla biblioteca Mozzi Borgetti, dove si terrà la cerimonia di intitolazione della “Terrazza Torresi” per omaggiare la memoria del maceratese Franco Torresi così come stabilito dalla delibera di Presidenza approvata all’unanimità dal Consiglio comunale nel 2023. Torresi è stato consigliere comunale del Pci dal 1970 al 1980 e ha promosso un’intensa attività culturale e di ricerca relativamente alla storia e all’arte della sua città. Con il suo lavoro di ricerca ha prodotto quattro volumi, dal titolo “La città sul palcoscenico”, che raccontano minuziosamente gli avvenimenti accaduti in città tra il 1884 e il 1944.

Alle 17:30, in piazza della Libertà, si terrà la premiazione dell’”Aperitivo Macerata”, promosso in sinergia con Tipicità a cui prenderanno parte dieci locali: L’infinito a tavola, DiGusto, Beer Bang, Fior di Grano, Osteria Agnese, La Botte Gaia enoteca, Tuttincluso, Bon Appetit pratica il gusto, Centrale Macerata e Cucina&Vino Palazzo Cortesi.

Sarà possibile assaggiare gli aperitivi proposti dai locali aderenti venerdì 27 e sabato 28; la giuria chiamata a valutare le creazioni sarà composta da cinque esperti del settore enogastronomico. Aperitivo Macerata, format ormai consolidato negli anni inserito all’interno del Gran Tour delle Marche di Tipicità, ha l’obiettivo di far crescere gli operatori sotto il profilo dell’accoglienza promuovendo i prodotti locali del territorio.

Alle 18:30, piazza della Libertà, ospiterà poi la sfilata di moda concorso “Miss Blu Mare” che quest’anno si svolgerà di giorno diversamente dalle edizioni precedenti in notturna.

Grande novità di quest’anno sarà il Cinema sotto la torre con la proiezione – a ingresso gratuito – del film “La dolce vita” di Federico Fellini a partire dalle 21:30 sempre in piazza della Libertà.

“Durante la giornata sarà possibile fruire delle visite gratuite a Palazzo Buonaccorsi e allo Sferisterio alle 11:00 e alle 16:30 (della durata di un’ora e 30 minuti) con prenotazione obbligatoria alla mail macerata@sistemamuseo.it o al numero 0733-256361.”