Domenica 15 gennaio 2023 esordienti e allievi in sella per il Trofeo Ultraneon

ASCOLI PICENO – Grande impegno del sodalizio Progetto Ciclismo Piceno per offrire un motivo in più agli esordienti e agli allievi di rifinire la preparazione verso i campionati italiani FCI di fine gennaio (28-29) a San Fior in Veneto e di cimentarsi sia nel team relay (gara a staffetta) che nelle gare individuali con la settima edizione del Ciclocross Città di Ascoli Piceno – Trofeo Ultraneon.

Appuntamento a domenica 15 gennaio nella vasta area verde degli ex impianti sportivi dell’Ascoli Calcio che funge da cuore pulsante della manifestazione con partenza, arrivo, premiazioni e tutti i servizi annessi al pre-gara e al post-gara.

La vera “chicca” di questa manifestazione è la staffetta con la partecipazione delle squadre ufficiali per ogni club composta da quattro partenti (1 donna allieva o esordiente, 1 esordiente maschio o femmina, 2 componenti a scelta). Possono partecipare anche le squadre non ufficiali composte da atleti appartenenti a diverse squadre di club che faranno classifica a parte.

Osservati speciali gli esordienti di primo anno nati nel 2010, sia uomini che donne, per l’assegnazione della maglia di campione regionale FCI Marche nella gara individuale. Con la massima cura, è stato allestito il percorso di 2,5 chilometri con ostacoli naturali (dossi e contropendenze) e artificiali (tavole da saltare).

L’attesa è vivissima e sui prati ascolani si attende la partecipazione di un gran numero di società e di atleti (anche da fuori Marche) che si farà più massiccia per entrare in ottica campionato italiano sia con la gara a staffetta che in quella individuale.

Oltre alle pedalate dei grandi, non mancherà l’appuntamento con la manifestazione a carattere promozionale (Gioco Ciclismo) per bambini in contemporanea allo svolgimento delle gare agonistiche.

PROGRAMMA DOMENICA 15 GENNAIO

Ore 7.45 – 8.45 ritrovo e verifica licenze in via del Bozzolo, ex Campi Agostini

Ore 8.00 – 9.30 prove percorso

Ore 8.45 – 9.15 riunione tecnica

Ore 9.45 – 10.15 team relay staffetta

Ore 10.20 – 11.00 prove percorso

Ore 11.00 evento promozionale per bambini Gioco Ciclismo

Ore 11.15 – 11.45 esordienti uomini

Ore 11.50 – 12.20 donne esordienti e donne allieve

Ore 12.30 – 13.00 allievi uomini

Ore 13.30 premiazioni