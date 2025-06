“Ci Sto? Affare Fatica!”, riparte a Macerata il progetto della Regione

Le attività del progetto estivo di cittadinanza attiva giovanile per prendersi cura del

bene comune si svolgeranno nei periodi 30 giugno – 4 luglio; 7 – 11; 14 – 18 e 21 – 25 luglio

MACERATA – Sta per ripartire il progetto estivo di cittadinanza attiva giovanile “Ci Sto? Affare Fatica! – Facciamo il bene comune” finanziato dalla Regione Marche – Politiche Giovanili e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il servizio civile universale con il FNPG 2024/2026 e coordinato dal Csv Marche Ets.

Anche il Comune di Macerata ha aderito al progetto. Le attività si svolgeranno dal 30 giugno al 4 luglio e poi 7 – 11| 14 – 18 e 21 | 25 luglio coinvolgendo dalle 4 alle 6 squadre, – il numero effettivo dipenderà dalle adesioni, di ragazzi e ragazze dai 14 ai 21 anni da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 per 4 settimane.

Con loro anche i tutor, giovani dai 22 ai 35 anni, che coordineranno settimanalmente le squadre.

I ragazzi e le ragazze si “sporcheranno le mani” per rendere più belli i loro territori e per la cura del bene comune, intesa non solo come cura dei luoghi fisici ma soprattutto del “fare insieme”, recuperando il prezioso contributo educativo e formativo dell’impegno, in particolare di quello manuale e artigianale.

Ogni gruppo di giovani sarà seguito in tutte le operazioni da volontari “maestri d’arte”, chiamati handyman, proprio per trasmettere loro le competenze tecniche e artigianali necessarie.

Nel dettaglio le attività nel Comune di Macerata si svolgeranno nell’area verde di Collevario, in via Verga, nella piscina comunale di viale Don Bosco, in largo Li Madou – Padre Matteo Ricci, allo Sferisterio e in piazza Nazario Sauro e riguarderanno attività la pulizia del verde e dell’Arena, la raccolta dei rifiuti, la manutenzione di tavoli e panchine e lo spazzamento delle superfici pavimentate.

A ciascun partecipante poi viene consegnato a riconoscimento dell’impegno profuso un ‘buono fatica’ settimanale del valore di 75 euro (150 euro per i tutor) che potrà essere speso in abbigliamento, libri, cartoleria, materiale informatico e articoli per il tempo libero.

“Il Comune di Macerata rinnova l’adesione a questo progetto dedicato ai giovani della nostra comunità che rappresenta un’opportunità unica per i ragazzi e le ragazze di impegnarsi attivamente nella vita sociale, di sviluppare competenze utili e di contribuire al benessere collettivo – afferma l’assessore alle Politiche giovanili Marco Caldarelli –. La cittadinanza attiva è fondamentale per costruire una società più coesa e responsabile. Attraverso attività pratiche i giovani partecipanti potranno sperimentare in prima persona l’importanza del lavoro di squadra, della solidarietà e dell’impegno civico e capire come ogni piccolo gesto possa fare la differenza”.

Gli interessati per avere maggiori informazioni o iscriversi possono farlo collegandosi al sito

https://cistoaffarefatica.it/ .