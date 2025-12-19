“Christmas Town 2025”, gli eventi del fine settimana a San Severino

Le Majorettes, le mitiche Fiat 500 e l'”Orienteering sotto l’Albero” nel cartellone eventi del “Christmas Town 2025”

SAN SEVERINO MARCHE – Il cartellone di eventi “Christmas Town 2025” si prepara a regalare un weekend indimenticabile a San Severino Marche. Sabato 20 e domenica 21 dicembre la splendida cornice di piazza del Popolo ospiterà due serate all’insegna dello spettacolo, della musica e della tradizione, con l’obiettivo di coinvolgere famiglie, giovani e visitatori in un clima di festa assoluta.

Entrambi gli appuntamenti, a ingresso libero, saranno presentati da Marco Moscatelli, voce storica degli eventi settempedani, che guiderà il pubblico attraverso le diverse performance.

Sabato 20 dicembre ritmo e coreografie con le majorettes. Il pomeriggio sarà dedicato all’eleganza e al movimento. Protagonista assoluto il Gruppo Koreos Majorettes, che animerà il centro con uno show dinamico. Dalle ore 17 inizio della sfilata itinerante lungo le principali vie della città, portando il ritmo e i colori delle majorettes tra la gente. Alle ore 21 gran finale in piazza del Popolo con uno spettacolo coreografico completo, pensato per incantare il pubblico sotto le luci di Natale.

Domenica 21 dicembre, dalle ore 17, la piazza si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con lo Spaghetti dj set Christmas Edition. Una selezione musicale curata per riscaldare l’atmosfera e far ballare i presenti in attesa del Natale.

In contemporanea, la tradizione incontra l’allegria grazie al Gruppo Amatori 500: i leggendari “cinquini” arriveranno in piazza in una speciale versione natalizia, con Babbo Natale al volante per la gioia di bambini e appassionati di motori.

“Christmas Town 2025” alla scoperta della città con “Orienteering sotto l’Albero”

La Città di San Severino Marche si prepara a vivere una domenica all’insegna dello sport, del divertimento e della scoperta del territorio. Domenica prossima (21 dicembre), nell’ambito del calendario degli eventi natalizi Christmas Town, si svolgerà la prima edizione di “Orienteering sotto l’Albero”.

L’iniziativa, promossa dall’Asd San Severino Marche 2025 con il patrocinio del Comune, è un evento sportivo promozionale aperto a tutti, dai bambini agli adulti (fascia d’età consigliata da 0 a 99 anni). L’invito è rivolto a chiunque voglia mettersi alla prova, da solo o in compagnia, per scoprire angoli suggestivi della città attraverso il gioco e l’orientamento.

Ritrovo alle ore 9.30 in piazza del Popolo, partenza alle ore 10.

L’evento rappresenta una sfida ludica per testare la propria conoscenza di San Severino Marche in un’atmosfera festosa. A coronare la mattinata, al momento dell’arrivo, è previsto un brindisi con prodotti artigianali per tutti i partecipanti.

La partecipazione all’evento è soggetta a prenotazione obbligatoria. Per informazioni e per riservare il proprio posto, è possibile contattare i seguenti numeri: Laura 3348997686 oppure Michele 3386786889.