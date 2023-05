Checco Zalone in “Amore + Iva” il 25 luglio 2023 a Servigliano

Dopo il Sold Out del 15 aprile alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, nuovo appuntamento nelle Marche per l’artista pugliese al Parco della Pace di Servigliano. Biglietti sul circuito TicketOne

SERVIGLIANO (FM) – “Amore + Iva”, lo spettacolo di Checco Zalone scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino, prodotto da Arcobaleno Tre e MZL, con l’organizzazione generale di Lucio e Niccolò Presta, dopo il Sold Out del 15 aprile alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, tornerà in scena nelle Marche il 25 luglio 2023 al Parco della Pace di Servigliano con inizio alle 21. Spettacolo organizzato da Best Eventi in collaborazione con il Comune di Servigliano.

I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne www.ticketone.it (online e punti vendita): poltronissima 80,50 – poltrona primo ordine 69,00 – poltrona secondo ordine 57,50 (diritti di prevendita inclusi). Info: 085.9047726 www.besteventi.it

L’artista pugliese è sul palco undici anni dopo il Resto Umile World Tour e dopo aver battuto tutti i record della storia del cinema italiano. Amore + Iva è uno spettacolo totalmente inedito in cui musica, racconti, imitazioni e parodie sono accompagnati dall’inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici e amati dal pubblico italiano.

CHECCO ZALONE

Comico, attore, showman, imitatore, cantautore, musicista, cabarettista, sceneggiatore e regista italiano, Luca Medici esordisce su Telenorba con il personaggio che lo rende celebre, Checco Zalone, prima di approdare a Zelig e farsi conoscere al grande pubblico con “Siamo una squadra fortissimi”, un vero e proprio inno dedicato alla Nazionale Italiana di calcio che in quell’anno vince il Mondiale. Nel 2009 esce il suo primo film, Cado dalle nubi, diretto da Gennaro Nunziante. La colonna sonora è composta da canzoni originali: tra queste, “Angela” ottiene la nomination ai David di Donatello. Sempre nel 2009, è sul piccolo schermo con il Checco Zalone Show. Nel 2011 è protagonista del Resto Umile World Tour, a cui segue l’omonimo programma televisivo. Nello stesso anno, Checco Zalone torna al cinema segnando i primi record al botteghino con Che bella giornata, superati da Sole a catinelle (2013), che risulta il film più visto dell’anno, e da Quo vado? (2016), tuttora il film italiano più visto di sempre al cinema. Zalone esordisce alla regia con Tolo Tolo (2020) che fa registrare il maggior incasso nella storia del cinema italiano nel primo giorno di programmazione. Con Tolo Tolo l’artista pugliese si aggiudica anche i primi due David di Donatello, quello per la Migliore canzone originale (“Immigrato”) e il David dello spettatore.